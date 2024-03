Krach FTX otřásl odvětvím kryptoměn, Bankman-Fried měl majetek až 26 miliard USD

Vizitka zkrachovalé americké kryptoměnové burzy FTX a jejího zakladatele a ředitele Sama Bankmana-Frieda (32), kterého dnes soud poslal na 25 let do vězení:

- Americká kryptoměnová burza FTX se začátkem roku 2022 pyšnila oceněním až kolem 32 miliard dolarů (745 miliard korun) a před svým kolapsem byla druhou největší institucí svého druhu na světě. Burza, která pro miliony lidí představovala vstupní bránu na trh s digitálními aktivy, vyhlásila bankrot v listopadu 2022. Přiměla ji k tomu krize likvidity, která klienty podle médií připravila minimálně o jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun).

- FTX ve své žádosti o vyhlášení konkurzu uvedla, že má aktiva za deset až 50 miliard dolarů (až 1,2 bilionu korun), závazky v hodnotě deset až 50 miliard dolarů a více než 100.000 věřitelů. Krach FTX vyvolal krizi v celém odvětví kryptoměn, následně požádala o bankrotovou ochranu například půjčovna kryptoměn BlockFi a bankrot vyhlásila také americká kryptoměnová burza Bitfront.

- Pokles likvidity FTX nastal poté, co zakladatel a šéf burzy Bankman-Fried tajně převedl deset miliard dolarů (přes 230 miliard korun) z prostředků zákazníků FTX do společnosti Alameda. Firma vyhlásila bankrot 11. listopadu 2022, znepokojení klienti totiž během tří dnů stáhli z platformy šest miliard dolarů a konkurenční kryptoměnová burza Binance upustila od návrhu, že burze FTX pomůže z problémů. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.

- Porota amerického federálního soudu loni v listopadu uznala Bankmana-Frieda vinným v případě miliardové zpronevěry, která byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států. Soud uznal Bankmana-Frieda vinným ve všech sedmi bodech obžaloby po měsíc trvajícím procesu. Podle žaloby před krachem svých společností v listopadu 2022 podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

- Loni v červnu nový ředitel firmy James Ray, který před lety působil i jako likvidátor americké energetické společnosti Enron, uvedl, že FTX "zahájila proces získávání zájemců o restart burzy" . Právní zástupce podniku Andy Dietderich ale letos v lednu při slyšení u konkurzního soudu uvedl, že FTX od snah o obnovení provozu kryptoměnové burzy upustila. Dodal, že FTX několik měsíců jednala s potenciálními investory, ale žádný z nich nebyl ochoten poskytnout dostatek peněz. Namísto toho se FTX zaměří na likvidaci svých aktiv a vrácení finančních prostředků zákazníkům. Podle Dietdericha firma předpokládá, že klientům vrátí finanční prostředky v plné výši. Bude však hodnotu refundací počítat na základě cen kryptoměn z listopadu 2022, kdy se kryptoměnový trh nacházel v útlumu.

- Bankman-Fried zahájil kariéru ve společnosti Jane Street Capital, která obchoduje s fondy ETF. V roce 2017 založil obchodní firmu Alameda Research a později se stal jejím většinovým vlastníkem. Zaměřil se na obchodování s kryptoměnou bitcoin a vydělával na rozdílech v cenách bitcoinu na burzách v Asii a ve Spojených státech. V dubnu 2019 založil burzu s deriváty kryptoměn FTX.

- Majetek Bankmana-Frieda v jednu chvíli dosahoval podle odhadu časopisu Forbes 26 miliard dolarů. Začátkem prosince 2022 Bankman-Fried v médiích řekl, že mu zbyla pouze jedna kreditní karta a 100.000 dolarů v bance.

- Prezentoval se jako podporovatel efektivního altruismu, stal se členem neziskové organizace Giving What You Can. Řekl například, že chtěl za svého života darovat většinu majetku efektivním charitativním organizacím.

- Bankman-Fried patřil k hlavním sponzorům americké Demokratické strany. V roce 2020 přispěl na prezidentskou kampaň současné hlavy státu Joea Bidena částkou 5,2 milionu dolarů.

- Agentura Reuters koncem roku 2022 uvedla, že za poslední dva roky Bankman-Fried, jeho rodina a vysoce postavení zaměstnanci firmy FTX koupili na Bahamách nejméně 19 nemovitostí v hodnotě téměř 121 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč).

- Bankman-Fried byl v prosinci 2022 zatčen na Bahamách na základě americké žádosti. Později byl propuštěn na kauci 250 milionů dolarů splacenou v dluhopisech za podmínky, že dobu čekání na proces stráví v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii. Soud loni v srpnu jeho propuštění na kauci zrušil. Dospěl totiž k závěru, že Bankman-Fried se opakovaně snažil ovlivňovat svědky.

- Sam Bankman-Fried, v médiích také někdy označovaný jako SBF, se narodil 5. března 1992 ve Stanfordu. Vystudoval fyziku a matematiku na Massachusettském technologickém institutu (MIT).