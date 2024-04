Krah i přes špionážní kauzu zůstává lídrem kandidátky AfD pro eurovolby

Europoslanec a lídr kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) Maximilian Krah i přes obvinění svého asistenta ze špionáže pro Čínu povede tuto stranu do červnových voleb do Evropského parlamentu. Sobotního zahájení kampaně se ale nezúčastní. Krah to dnes řekl po jednání s vedením AfD.

Řekl také, že svého asistenta ještě dnes propustí. Krahova asistenta zadržela v pondělí německá policie. Muž, který je německým občanem čínského původu, čelí obviněním ze špionáže pro Peking. Případu se začalo věnovat státní zastupitelství v Drážďanech. Německý kancléř Olaf Scholz dnes aféru označil za velice znepokojivou.

"Jsem a zůstávám jedničkou kandidátky AfD pro eurovolby," řekl Krah, který dnes ráno kauzu osobně vysvětloval spolupředsedům AfD Alici Weidelové a Tinu Chrupallovi. Poznamenal, že na postu lídra kandidátky nic nemění ani to, že se v sobotu v Donaueschingenu nezúčastní oficiálního zahájení stranické předvolební kampaně.

Obvinění, kterým čelí jeho asistent, označil Krah za vážná. "Ještě dnes dotyčného spolupracovníka propustím," řekl o muži, kterého soud v úterý poslal do vyšetřovací vazby.

Krah rovněž řekl, že v celé kauze nevidí žádné své osobní pochybení. Uvedl, že má zájem na objasnění případu, který podle něj vrhá stíny na předvolební kampaň AfD. "Nyní je důležité, aby se volební kampaň opět zaměřila na evropská témata a zanechala tuto velmi nepříjemnou záležitost za sebou," dodal.

Za vážná považují obvinění také Weidelová s Chrupallou, kteří žádají vyšetření případu. Ve společném prohlášení uvedli, že událost poškozuje Krahovu pověst, proto se lídr kandidátky od svého asistenta okamžitě distancoval. "Aby nezatížil kampaň a vážnost strany, rozhodl se nezúčastnit začátku kampaně v Donaueschingenu," uvedli spolupředsedové AfD o Krahovi.

Scholz na dnešní tiskové konferenci s britským premiérem Rishim Sunakem řekl, že špionáž proti Německu je nepřijatelná, ať už ji provádí jakákoli země. Kancléř zdůraznil, že Německo kvůli tomu potřebuje dobré zpravodajské služby a musí úzce spolupracovat i se zahraničními partnery.

Spolkové státní zastupitelství v úterý uvedlo, že zadrženého asistenta podezřívá z výzvědné činnosti pro Čínu, které měl předávat informace o chodu europarlamentu a o činnosti čínské opozice. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová označila případ za velmi vážný.

Pro Kraha je to další aféra, která mu komplikuje volební kampaň. Spolu se spolkovým poslancem AfD Petrem Bystroněm, který je dvojkou na eurokandidátce, čelí podezřením, že dostávali peníze od proruské sítě. Tuto kauzu odstartovaly články českého Deníku N a německého magazínu Der Spiegel, které se odvolávaly na zdroje v tajných službách. Krah a Bystroň přijímání úplatků odmítají. AfD se za dvojici postavila a zdůraznila, že zatím nebyly zveřejněny žádné důkazy, které by podezření potvrzovaly.

Vrchní státní zastupitelství v Drážďanech podle deníku Die Welt zahájilo v souvislosti s Krahem dvě takzvaná předběžná vyšetřovací řízení, která se týkají možných plateb z Ruska a Číny. Předběžné vyšetřovací řízení neznamená, že by Krah byl podezřelý, ale slouží k prověření toho, zda nějaké důvodné podezření vůbec může existovat. Podobné předběžné vyšetřovací řízení zahájilo také státní zastupitelství v Mnichově k Bystroňově kauze. Zastupitelství k tomu tehdy uvedlo, že reaguje na zprávy v médiích.

V Donaueschingenu v Bádensku-Württembersku nebude v sobotu přítomen vedle Kraha ani Bystroň. Ten dnes ČTK sdělil, že o víkendu bude na volební akci v Severním Porýní-Vestfálsku a že ve volební kampani pokračuje. Do začátku června má v Bavorsku, na které se soustředí, naplánovány dvě desítky mítinků.