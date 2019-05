Krajní pravice drtí Evropu. Vzestup zažívají také ekologové

Vůbec poprvé v dějinách přišli o většinu evropští lidovci a socialisté. Dvě hlavní politické frakce tak budou odkázány na spolupráci s posílenými liberály. Volby přinesly také vzestup ekologických a nacionalistických nebo populistických stran. Protiunijní strany zvítězily například v Maďarsku či Itálii. Vládní strany naopak neuspěly v Německu nebo ve Francii. K volebním urnám přišlo nejvíce voličů za poslední dvě desetiletí.

České eurovolby posílily dominantní postavení ANO premiéra Andreje Babiše a v evropském parlamentu získalo šest mandátů. Druhá ODS čtyři. Piráti a koalice STAN a TOP 09 budou mít každá po třech europoslancích. Dva zástupce získali SPD a KDU-ČSL. Pouze jednoho europoslance budou mít komunisté. Výsledky jsou obzvlášť bolestivé pro vládní ČSSD. Nejstarší česká politická strana musí opustit Evropský parlament, od voličů získala pouze čtyři procenta. Končící europoslanec Pavel Poc označil výsledek na sociální síti "za zklamání".

Německá média píší po volbách do Evropského parlamentu o volném pádu koaličních stran CDU/CSU a SPD či katastrofě pro sociální demokracii, jejíž budoucnost je nejistá. Sice zvítězila nejsilnější součást CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, avšak s nejhorším ziskem přes 28 procent hlasů. Důvod k oslavám mají naopak Zelení, kteří druhým místem a ziskem přes 20 procent výrazně překonali své dosavadní maximum.

Porážka pro Obrodu

Ve Francii zvítězilo nacionalistické a protiunijní hnutí Národní sdružení (RN) Marine Le Penové o 0,9 procentního bodu nad koalicí Obroda prezidenta Emmanuela Macrona. Podle přesných údajů získalo RN 23,31 procenta a prounijní formace Obroda, jejímž základem je Macronova republika v pohybu (REM), 22,41 procenta. Podle francouzských médií je však největším překvapením vzestup enviromentální strany Evropa Ekologie-Zelení (EELV), která skončila třetí s 13 procenty.

