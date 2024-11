Kurská oblast: Boje se stupňují, Rusko tlačí na ukrajinské pozice

Nepřátelské jednotky se snaží v Kurské oblasti vytlačit ukrajinské vojáky a postoupit hluboko na území, které kontroluje Ukrajina, uvedl dnes hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Rusové podle něj soustředili na tomto úseku fronty desetitisíce vojáků. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

"Nebýt odolnosti našich vojáků, vtrhly by tyto desetitisíce nepřátel z nejlepších ruských úderných jednotek na naše pozice ve směru na Pokrovsk, Kurachove nebo Toreck, což by situaci na frontě výrazně zhoršilo," napsal Syrskyj na telegramu ke svému on-line hlášení o setkání s vojáky bojujícími v ruské Kurské oblasti.

List The New York Times (NYT) o den dříve s odkazem na americké a ukrajinské činitele napsal, že Rusko shromáždilo v Kurské oblasti na 50.000 vojáků, včetně posil ze Severní Koreje, na protiofenzívu s cílem dobýt zpět území obsazené Ukrajinci. Podle Američanů dokázali Rusové vytvořit nový kontingent, aniž by stáhli jednotky z východu Ukrajiny.

Válku na Ukrajině rozpoutalo Rusko 24. února 2022 svým vpádem do země. Ukrajinci nájezd nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ovšem část východní a jižní Ukrajiny okupují a v poslední době na východě zrychlili postup.

Ukrajinská armáda v srpnu překvapivě pronikla do ruské Kurské oblasti a obsadila stovky kilometrů čtverečních ruského území. Kyjev podle médií mimo jiné doufal, že touto ofenzívou přinutí Moskvu přemístit své jednotky z východu Ukrajiny a zpomalí tam její postup. Tlak ale nepovolil. Dalším důvodem by mohla být snaha získat páku pro případná vyjednávání s Moskvou. Rusům se od té doby podařilo část ztraceného území získat zpět.