Kushner dle médií vypovídal u soudu o Trumpově chování

Zeť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner vypovídal před velkou porotou federálního soudu o chování politika po prohraných prezidentských volbách v roce 2020. Napsaly to list The New York Times a server stanice CNN. Podle médií před porotou svědčili za zavřenými dveřmi i další lidí, kteří měli po volební porážce k Trumpovi blízko. Kushner ani Trump informace tisku nekomentovali.

Podle deníku The New York Times se vyšetřovatelé snaží zjistit, zda Trump opravdu věřil svým tvrzením, že demokratický kandidát Joe Biden vyhrál volby díky podvodům. Podle listu Kushner svědčil před porotu v červnu a uvedl, že měl pocit, že Trump opravdu věřil, že mu výhra ve volbách byla ukradena, řekl jeden zdroj deníku.

Podle stanice CNN před porotou svědčila i bývalá Trumpova poradkyně Hope Hicksová. Podle stanice jsou oba svědci důležití, protože patřili k nejbližším spolupracovníkům bývalého prezidenta na konci jeho prezidentského mandátu.

Svědectví o Trumpově chování a o tom, zda si bývalý prezident uvědomoval, že prohrál volby, mohou být podle listu The New York Times důležitá při rozhodování vyšetřovatelů, zda Trumpa obvinit v souvislosti s pokusem zastavit předání moci zvolenému prezidentovi Bidenovi. Není však zatím jasné, z čeho by mohli prokurátoři Trumpa obžalovat, píše list.

O Trumpově chování podle stanice CNN svědčili před velkou porotou také další lidé, kteří patřili mezi jeho blízké spolupracovníky, například bývalý viceprezident Mike Pence či Trumpův šéf personálu Mark Meadows. S vyšetřovateli mluvila podle tisku i bývalá Trumpova mluvčí Alyssa Farahová Griffinová. Podle The New York Times při výslechu potvrdila svá předchozí tvrzení ze slyšení před vyšetřovací komisí Kongresu. Tehdy řekla, že měla dojem, že Trump věděl, že prezidentské volby skutečně prohrál.

Kauzu řeší zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, který nechal Trumpa obžalovat v případě údajného nezákonného přechovávání tajných dokumentů po odchodu z Bílého domu. Proces ohledně držení dokumentů měl začít 14. srpna, což obě strany datum odmítly, protože tvrdí, že by měly málo času na přípravu. Obžaloba navrhla, aby proces odstartoval 11. prosince, zatímco Trumpovi advokáti chtějí, aby soud stanovil začátek procesu po prezidentských volbách, ve kterých chce Trump kandidovat. Ty se mají uskutečnit v listopadu příštího roku. Tak vzdálený termín však obžaloba odmítá, napsala agentura Reuters.