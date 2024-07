Kvůli rozbouřenému moři se u Filipín potopil ropný tanker, hrozí únik průmyslového topného oleje

Filipínský tanker se dnes časně ráno potopil v Manilské zátoce kvůli obřím vlnám. Ze sedmnáctičlenné posádky se podařilo 16 osob zachránit, poslední muž je dál pohřešován. Tanker šel podle pobřežní stráže ke dnu v mělké části moře a hrozí, že z něj začne unikat průmyslový topný olej, napsala agentura AP. Podle informací agentury AFP už se na hladině objevila několik kilometrů dlouhá skvrna.

Tanker Terra Nova vyplul z provincie Bataan do centrální filipínské provincie Iloilo se zhruba 1,4 milionu litrů průmyslového topného oleje. Krátce po vyplutí začaly do lodi narážet vzedmuté vlny a posádka se pokusila plavidlo otočit a vrátit se do přístavu. To se ale nepodařilo a tanker se potopil asi šest kilometrů od pobřeží.

Filipíny v posledních dnech sužovaly silné monzunové deště, které ještě zhoršil tajfun Gaemi, který sice filipínskou pevninu nezasáhl, ale zesílil srážky, které napříč souostrovím způsobily povodně a sesuvy půdy. Podle filipínských úřadů při nich zahynulo nejméně 22 lidí a půl milionu dalších muselo opustit domovy.