Kyberšikana na sociálních sítích. Dospívající požadují řešení

Sociální sítě, jako je Facebook, Snapchat a Twitter, čelí obvinění za to, že údajně nedokázaly ochránit mladistvé uživatele před kyberšikanou a obtěžováním. Průzkum odhalil, že to může vést k vážnému narušení duševního zdraví dospívajících a v některých případech až k sebevraždě. Informaci uvedl server theguardian.com.

Podle průzkumu dětské organizace YoungMinds zaznamenala až polovina všech mladistvých na sociálních sítích takové sdělení, které označili za šokující. V těch nejhorších případech došlo až na sebevraždu. Mezi dotazovanými bylo 62 procent respondentů pod 18 let a z více než poloviny šlo o ženy. Organizace děti dotazovala jak ústně, tak také písemně, přičemž dalších 1089 mladistvých se zúčastnilo online průzkumu. Dopívající na základě výzkumu požadují po vedení sociálních sítí tvrdší kroky proti kyberšikaně a uživatelům, kteří záměrně zneužívají obsah.

"Jedná se hlavně o nepříjemné komentáře u selfie, u příspěvků na Facebooku nebo Twitteru. Lidé si ukládají váš příběh na Snapchatu jenom proto, aby se vám mohli později vysmívat. Mám pocit, že to nikdo nebere vážně, přitom stačí jeden ošklivý komentář," říká patnáctiletá dívka. "Dospělý vidí řešení v tom, že si máme prostě ten účet vymazat, čímž se zabrání šikaně. To ale není možné chtít po někom, kdo na sociálních sítích vyrůstá."

Z průzkumu také vyplývá, že má 47 procent respondentů zkušenost s nevhodnými zprávami a komentáři, a zároveň celých 61 procent mělo svůj první účet na některé ze sociálních sítí ve 12 letech nebo i dříve. Většina těchto platforem ale uvádí, že je možné založit účet až po dovršení 13 let. "Na základě našeho šetření považují mladí lidé kyberšikanu za nevyhnutelnou součást sociálních sítí. V extrémních případech to vedlo až k sebevraždám. Sociální sítě jsou součástí života dnešních teenagerů, proto jim musíme zajistit, aby zůstali on-line a v bezpečí," vysvětluje výkonný ředitel dětské organizace YoungMinds.

Společnost Snapchat se ale hájí tím, že není určena pro děti. "Snažíme se používat co nejúčinnější technologie, abychom byli schopni zabránit malým dětem v založení účtu. Zároveň náš bezpečnostní tým pracuje na tom, aby rozpoznal nevhodné fotografie, zprávy a známky zneužití," informuje mluvčí společnosti Snapchat. Naopak vedení Facebooku dlouhodobě usiluje o to, aby se stal bezpečným místem pro všechny bez ohledu na věk. "Snažíme se co nejvíce spolupracovat s odborníky na bezpečnost, například se střediskem pro bezpečnější internet ve Velké Británii," říká Simon Milner, vedoucí vnitřní politiky Facebooku.