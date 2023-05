Kyjev požádal Německo o dodání řízených střel

Ukrajina požádala Německo o dodávku řízených střel Taurus s doletem až 500 kilometrů, informovalo dnes německé ministerstvo obrany. Jeho mluvčí ale odmítla sdělit další podrobnosti. Není tedy jasné, o kolik střel Kyjev žádá ani to, jak je pravděpodobné, že Berlín na žádost nakonec kývne. O požadavku Ukrajiny už předtím informoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Střely Taurus s plochou dráhou letu se odpalují z letadel a dokáží zaměřit cíl s vysokou přesností. Agentura Reuters upozornila, že pokud by se Berlín odhodlal střely dodat, následoval by tak Británii, která začátkem května jako první země oznámila, že na Ukrajinu pošle střely s dalekým doletem Storm Shadow. Spojené státy naopak zatím odmítají vybavit Ukrajinu taktickými balistickými střelami ATACMS kvůli obavám, že by mohly sloužit k útoku na ruské území.

O tom, že německé zbraně dodané na Ukrajinu nebudou využity na území Ruska, v pátek v Estonsku ujistil i německý kancléř Olaf Scholz. Podle něj je s tím srozuměn také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Střely Taurus vyrábí britská zbrojovka MBDA, mají podobné parametry jako Storm Shadow. Ty už Ukrajinci používají na bojišti.