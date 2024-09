Labe v Drážďanech dosáhlo třetího stupně, na povodeň se připravují na Odře

Hladina Labe v Sasku dál pomalu stoupá. V Drážďanech dosáhla šesti metrů, a překonala tak hranici pro vyhlášení třetího povodňového stupně, vyplývá z informací zemského povodňového centra. Na ostatních tocích v Sasku se situace uklidnila, na Lužické Nise tu už žádný výstražný stupeň neplatí. Hladina řek opadá také v Bavorsku s výjimkou Isaru. Na povodňovou vlnu se nyní připravují především v Braniborsku, kam Odra přinese vodu z Česka a z Polska. Větší škody povodně v Německu zatím nezpůsobily.

Labe v Drážďanech v posledních dnech pomalu, ale setrvale stoupá. Třetí stupeň, kterého dosáhla řeka dnes krátce před osmou hodinou ranní, znamená, že by voda mohla zaplavit zastavěné pozemky, silnice a železniční tratě. Běžný stav hladiny je v saské metropoli 1,5 metru. Kulminovat by tu měla řeka v noci na čtvrtek, a to zhruba na 6,2 metru. Při povodních v roce 2002 dosáhlo Labe v Drážďanech 9,4 metru.

Třetí povodňový stupeň v Sasku nadále platí v Schöně u hranic s Českem, zde se kulminace očekává rovněž v noci na čtvrtek, a to na 6,77 metru. Různé stupně varování před povodní platí po celé délce toku Labe v Sasku, tedy i v Riese a Torgavě; v Sasku-Anhaltsku, kam řeka dál teče, byl zatím první stupeň varování vyhlášen ve Wittenbergu, který leží jihovýchodně od zemské metropole Magdeburku.

Na Lužické Nise na německo-polské hranici se situace uklidnila, žádná z měřicích stanic v Sasku už nehlásí hodnoty odpovídající zvýšenému povodňovému nebezpečí. Povodňová vlna se tu přesunula dál na sever do Braniborska, které se nyní připravuje - stejně jako polské město Vratislav - na povodňovou vlnu z Odry. Ta rovněž tvoří část hranice Polska a Německa a Lužická Nisa se do ní vlévá.

"Doufáme v to nejlepší, ale připravujeme se na to nejhorší," řekl k povodňové situace braniborský zemský premiér Dietmar Woidke. Tuto spolkovou zemi čekají v neděli volby.

Hladina řek opadá také na jihovýchodě Bavorska, kde od neděle do úterý vydatně pršelo. V Pasově, který se připravoval na velkou vodu, kleslo varování ze třetího na druhý povodňový stupeň. Hladina Dunaje a většiny dalších řek, které se do něj vlévají, klesá. Výjimkou je Isar, na kterém platí v současnosti třetí povodňový stupeň v dolnobavorské metropoli Landshutu.