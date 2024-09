Letadla NATO by měla likvidovat ruské drony nad Pobaltím, uvedl litevský ministr

Litevský ministr obrany Laurynas Kasčiunas dnes uvedl, že stíhačky Severoatlantické aliance, umístěné na základnách v Pobaltí, by měly sestřelovat ruské bezpilotní letouny, pokud vletí do vzdušného prostoru pobaltských zemí. Ministrovo vyjádření dala agentura AFP do souvislosti s tím, že minulý týden se v sousedním Lotyšsku zřítil ruský dron íránské konstrukce Šáhed i s výbušnou náloží, aniž by však explodoval.

Od přistoupení tří pobaltských zemí k NATO v roce 2004 jejich oblohu střeží alianční stíhačky, protože Vilnius, Riga a Tallinn nemají potřebná letadla. Čeští piloti střežili nebe nad Pobaltím naposledy předloni, se čtyřmi letouny JAS-39 Gripen byli nasazeni pět měsíců v Litvě.

Mise NATO v Pobaltí "musí nejen hlídkovat, ale také, pokud je to nutné a pokud to čas dovolí", zasáhnout, a proto by se také měl "zkrátit rozhodovací řetězec na úrovni NATO, aby letadla směla okamžitě vzlétnout a drony zničit", řekl novinářům ministr Kasčiunas.

V úterý lotyšský prezident Edgars Rinkévičs uvedl, že jeho země o tomto problému jedná se spojenci.

"Otázku postupu při zachycování dronů předkládáme našim partnerům v NATO a požadujeme, aby byly spojenecké letecké stíhačky použity vždy, když se dron přiblíží k našim hranicím," řekl tisku.

Prezident usoudil, že problém tkví mimo jiné v tom, že stíhačky dostávají rozkazy z NATO, a nikoli na místní úrovni, což zpomaluje zásah.

Tento týden pobaltští představitelé také naléhali na NATO, aby urychlilo rotaci protivzdušné obrany.

Země NATO nemají dostatek pozemních systémů protivzdušné obrany, ale loni se dohodly na plánu jejich krátkodobého rozmístění na východním křídle aliance v rámci snahy odstrašit Rusko. V dubnu Nizozemsko nasadilo raketové systémy Patriot na cvičení v Litvě, ale Pobaltí chce, aby protivzdušná obrana regionu byla zajištěna trvale.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski na začátku září prohlásil, že Varšava by měla mít právo sestřelit ruské střely ohrožující polské území již nad sousední Ukrajinou.

Kyjev dnes vyzval sousední státy, které jsou členy NATO, aby sestřelovaly ruské drony a střely ještě nad západní Ukrajinou. "Rusové stále častěji napadají zařízení u hranice NATO," prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a vyzval alianční státy k "společné, tvrdé a rozhodné odpovědi". Zničení ruských střel a dronů by představovalo "důstojný a správný krok", dodal podle AFP.