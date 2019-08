Letuška si vlezla do úložného prostoru. Chtěla pobavit cestující

Jedna z letušek se rozhodla cestující na letu z Nashvillu do Atlanty pobavit. Během zdlouhavého procesu ukládání zavazadel a pasažérů na jejich místa vylezla nad sedačky do jedné z úložných prostor. Informoval o tom server ABC News.

Značně neobvyklé chování letušky natočila na svůj mobil jedna z cestujících Veronica Lloydová, která v pondělí konfrontovala leteckou společnost na sociálních sítích. "Nemohu se přenést přes to, jak divně to vypadá. Southwest Airlines, prosím napravte to," vzkázala společnosti na twitteru s přiloženou fotkou letušky.

Letuška se v úložném prostoru zdržela zhruba deset minut, poté normálně pokračovala ve své obvyklé práci, přičemž byla po celou dobu letu milá, uvedla Lloydová pro Fox News, "Bylo to hodně zajímavé. Myslím, že se snažila být vtipná a cestující rozesmát," dodala.

Samotná letecká společnost se za chování letušky nijak neomlouvala, spíše se ho snažila vysvětlit. "Zaměstnanci Southwest Airlines jsou známí tím, že mají smysl pro humor. V tomhle případě se jedna z našich letušek pokusila o krátkou zábavnou chvilku během nastupování do letadla. Samozřejmě to ale není náš obvyklý postup, bezpečnost je pro nás vždy prioritou," sdělily aerolinky ve svém prohlášení.

Uvolněný přístup kabinové posádky z této konkrétní letecké společnosti zaznamenala veřejnost i minulý měsíc, kdy byla jiná letuška natočena, jak rapuje, když se zrovna letadlo připojovalo k bráně na letišti.