Libanonští vojáci poprvé za současné izraelské operace stříleli na Izraelce

Vojáci libanonské armády dnes opětovali izraelskou střelbu poté, co byl jeden z nich zabit při izraelském úderu proti armádnímu stanovišti v jižním Libanonu. Napsala to agentura Reuters s odkazem na libanonský bezpečnostní zdroj. Stalo se tak podle ní poprvé od počátku současné pozemní operace izraelské armády proti militantnímu šíitskému hnutí Hizballáh na libanonském území. Další libanonský voják přišel o život a čtyři zdravotníci utrpěli zranění při snaze evakuovat zraněné.

Izrael, který kromě Hizballáhu válčí i proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy, dnes oznámil, že před třemi měsíci zabila šéfa tamní vlády Rúhího Muštaháu, považovaného za pravou ruku šéfa Hamásu v Gaze Jahjá Sinvára.

Izrael v noci na dnešek i během dne pokračoval v leteckých úderech proti Hizballáhu. Jeden z nich cílil na sídlo Islámské zdravotnické organizace, instituce s úzkými vazbami na Hizballáh, které se nacházelo v centrální bejrútské čtvrti Bašúra. Organizace uvedla, že zahynulo sedm jejích pracovníků, včetně dvou zdravotníků. Izrael upozorňuje, že někteří její členové působí jako záchranáři během vojenských operací Hizballáhu. Odpoledne byly hlášeny exploze z bejrútského předměstí Dahíja, které je baštou šíitských ozbrojenců. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla hlavní budovu jejich zpravodajské a komunikační jednotky.

Izraelské letectvo podniklo údery také v oblastech u měst Súr a Bint Džubajl na jihu Libanonu nebo v údolí Bikáa. Hizballáh dnes rovněž vypálil další desítky raket na sever Izraele.

Při izraelském útoku proti stanovišti libanonské armády zemřel jeden libanonský voják a jeho kolegové palbu poprvé od začátku nynější izraelské pozemní operace v Libanonu opětovali.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských úderech od loňského října zemřelo v Libanonu skoro 1980 lidí, dalších asi 9400 utrpělo zranění. Úřad ve své bilanci nerozlišuje mezi civilisty a členy ozbrojených skupin. Většina obětí připadá na období od druhé poloviny letošního září. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes informovala, že za poslední den bylo v Libanonu zabito 28 zdravotníků a mnoho dalších kvůli bombardování nechodí do práce. Upozornila, že to závažně omezuje zvládání situace, kdy je mnoho zraněných, a ohrožuje další zajišťování zdravotní péče. Pod izraelskou palbu se na jihu Libanonu dostal i konvoj evakuující zraněné. Podle místního Červeného kříže byl jeho přesun dohodnutý s mírovou misí OSN.

Situace v Libanonu eskalovala po explozích tisíců komunikačních zařízení využívaných Hizballáhem v polovině září a po následném rozsáhlém izraelském bombardování libanonských pozic Hizballáhu, při němž bylo zabito mnoho členů vedení tohoto hnutí včetně jeho vůdce Hasana Nasralláha. Tato libanonská skupina a izraelská armáda se ale ostřelovaly přes hranici prakticky každý den od loňského října, kdy Izrael zahájil v Pásmu Gazy válku proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za jeho útok v jižním Izraeli.

Izraelská armáda oznámila, že před třemi měsíci na severu Pásma Gazy zabila šéfa tamní vlády a další dva vysoce postavené bezpečnostní činitele Hamásu. Rúhí Muštahá měl na starost civilní správu v Pásmu Gazy, ale zapojen byl i do "teroristických aktivit proti Izraeli" a měl přímý podíl na rozhodování o bojovém rozmístění jednotek Hamásu, uvedla armáda.

Kvůli vyostření napětí v Libanonu se z této země snaží vycestovat občané cizích zemí včetně Česka. Při evakuaci těch, kteří o tom mají zájem, pomůže Slovensko. To v pátek do Libanonu vyšle armádní letecký speciál, kterým odcestuje kromě Slováků také několik desítek cizinců, mezi nimi i občané Česka.