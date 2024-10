Lidé nechtějí slyšet, že se USA daří dobře, míní exvelvyslanec v ČR Schapiro

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová je ve složité pozici. Ekonomice Spojených států se daří relativně dobře, ovšem její prezidentská kampaň na tom stavět nemůže, protože velká část Američanů to tak kvůli nárůstu životních nákladů nevidí. Takto vývoj komentoval bývalý americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro, který je nyní členem výboru Demokratické strany pověřeného výběrem příspěvků na kampaň.

V rozhovoru s ČTK Schapiro také mluvil o "pohromě", kterou by přineslo znovuzvolení exprezidenta Donalda Trumpa, o roli peněz v prezidentských volbách nebo o odklonu Harrisové od mnohých návrhů, které prosazovala při své první kandidatuře. Uznal, že její kampaň do značné míry stojí na emocích spíše než na konkrétních plánech.

"Myslím, že v americké politice hrají velkou roli pocity," řekl Schapiro, přičemž používal anglický výraz "vibes". Rozdíl mezi Harrisovou a končícím prezidentem Joem Bidenem podle něj spočívá v "energii, důrazu a pocitech" a také v tom, že 60letá bývalá senátorka zastupuje "novou generaci".

Demokrat, který byl velvyslancem v ČR v letech 2014 až 2017, přitom narážel na ústřední problém kampaně Harrisové. Jako druhá nejvýše postavená členka současné administrativy se nechce odklánět od Bidenova kurzu, zároveň ale musí reagovat na nespokojenost voličů s poměry v zemi. Harrisová současně ve svém sloganu slibuje "novou cestu vpřed", v rozhovorech ale nedává jasnou odpověď na otázku, co by dělala jinak než Biden.

Po otázce, co by zvolení Harrisové v praxi znamenalo, se Schapiro na několik sekund odmlčel, načež začal hovořit o "frustraci" demokratů nad tím, že nemohou vyzdvihovat ekonomické úspěchy. "Ale nic s tím nemůžete dělat. Velká část lidí si myslí, že země jde špatným směrem. A jako politik jim nemůžete říct: 'Vaše pocity nejsou opodstatněné. To, co pociťujete, je mylné'. To nemůžete lidem říct," uvažoval právník a někdejší diplomat. "Je v těžké pozici, kdy musí balancovat jako na laně," dodal na adresu viceprezidentky.

Ekonomika USA je jako obvykle ústředním tématem předvolební kampaně, zejména nárůst životních nákladů z posledních tří let. Inflace po prudkém nárůstu v roce 2022 výrazně zpomalila, nakumulované zdražování ovšem před volbami tíží mnohé americké domácnosti. Inflace nicméně ani na vrcholu před dvěma lety nebyla tak vysoká jako v Evropské unii, zatímco růst americké ekonomiky po pandemii covidu-19 předčil jiné vyspělé země a nezaměstnanost se v posledních letech drží velmi nízko.

Harrisová v této situaci slibuje nové daňové úlevy zacílené na střední třídu, jakož i opatření na podporu výstavby nových bytů a domů nebo boj proti manipulaci s cenami běžného zboží. "Myslím, že její pozitivní vzkaz musí být: 'Já jsem ten, kdo bude bojovat za vás. Mně na vás skutečně záleží. Já se soustředím na tvorbu pracovních míst pro střední třídu'," řekl Schapiro.

Nejasnosti kolem postojů Harrisové umocňuje i skutečnost, že zavrhla mnohá silněji levicová stanoviska, s nimiž vystupovala v primárkách demokratů v roce 2019. Tehdy podpořila ambiciózní plán zelené transformace ekonomiky označovaný jako Green New Deal nebo také výrazné rozšíření státního zdravotního pojištění Medicare. Tyto a další návrhy v její nové kampani nefigurují a Harrisová se prezentuje rétorikou výrazně bližší republikánům v otázkách od energetiky po imigrační politiku.

Na otázku, zda byla tato změna správnou volbou, Schapiro odpověděl: "Čistě z pohledu politiky, ano." "Myslím si, že to, co vidíte dnes, je v mnoha ohledech autentičtější Kamala Harrisová, než ta z roku 2019... Myslím si, že instinktivně je ve skutečnosti poměrně centristická a poměrně umírněná," pokračoval.

Rodák z Chicaga působí v řadách demokratů už asi 20 let a dnes je členem "národního finančního výboru" strany. "Přál bych si, abychom měli systém, v němž kandidáti a kampaně nemusí věnovat tolik času a energie výběru příspěvků," poznamenal Schapiro. Zároveň hovořil o přívalu peněz, který demokraté zažili po červencovém odstoupení Bidena z kampaně, jak v podobě drobných příspěvků, tak ze strany bohatých dárců.

Demokraté na prezidentskou kampaň od léta vybrali přes miliardu dolarů (přes 23 miliard Kč) a předčili v tomto směru republikány. Schapiro popisoval, že peníze v kampani pomáhají oslovovat nerozhodnuté nebo méně politicky angažované voliče a pomáhají i s budováním sítě "stovek vysunutých pracovišť" v rozhodujících státech. V těsném souboji tak mohou finanční rezervy sehrát důležitou roli, jakkoli voliči Harrisovou i Trumpa dobře znají.

Republikánského exprezidenta Schapiro v rozhovoru označil za potenciální pohromu pro USA a "existenční" hrozbu. "Nemá vlastní nápady, kromě toho, že nenávidí imigranty a chce snižovat daně miliardářům," řekl.

Trump má podle průzkumů velmi reálnou šanci na vítězství, přestože byl uznán vinným z falšování finančních záznamů, jiná soudní porota mu připsala odpovědnost za sexuální napadení a po minulých volbách se pokoušel zablokovat potvrzení jejich výsledků. Schapiro tuto skutečnost vysvětloval různými faktory, nikoli však pochybeními na straně demokratů. "Zaprvé, z nějakého důvodu... panuje všeobecná silná nespokojenost se stranami u moci," uvedl. Také zmínil vliv specifického volebního systému v USA, Trumpovu schopnost bavit lidi nebo fenomén "politiky zdviženého prostředníčku". "Na hodně lidí to funguje. Říkají si: 'Víte co, nejsem spokojený s tím, jak se věci v mém životě vyvíjí. A ano, tenhle chlap je ve skutečnosti docela pitomec, ale je to můj pitomec'," řekl Schapiro.