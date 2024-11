Lídři EU budou na neformálním summitu v Budapešti řešit konkurenceschopnost

Unijní lídři budou dnes v Maďarsku na neformálním jednání Evropské rady diskutovat o posílení konkurenceschopnosti EU či o transatlantických vztazích. Rada navazuje na summit Evropského politického společenství, který Budapešť hostila ve čtvrtek. Česko měl na obou akcích zastupovat premiér Petr Fiala, dnes ráno se ale vrací do ČR kvůli hlasování o důchodové reformě ve Sněmovně.

Jednání Evropské rady začalo ve čtvrtek večer neformální večeří lídrů. Tématem byly transatlantické vztahy po vítězství republikánského exprezidenta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, nedávné volby v Gruzii nebo nový izraelský zákon, který má znemožnit agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) působit na izraelském území.

Fiala dnešním dnem zakončí svou cestu do Srbska a Maďarska. V Bělehradě se český premiér sešel se svým protějškem Milošem Vučevičem a prezidentem Aleksandarem Vučičem, otevřel zde také České centrum. Do Prahy se vrací dříve, než bylo původně plánováno, a to kvůli schvalování důchodové reformy v Poslanecké sněmovně. Hlasování o podobě předlohy má začít v poledne. Na summitu EU bude Česko podle mluvčí vlády Lucie Ješátkové zastupovat polský premiér Donald Tusk.