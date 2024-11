Lipavský: Od Trumpa lze očekávat tlak, aby se Evropa starala víc o svou obranu

Od zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa lze očekávat tlak na to, aby se Evropa víc starala o svou obranu, uvedl šéf diplomacie Jan Lipavský (nestr.) ve vyjádření, které poskytlo ČTK ministerstvo zahraničních věcí. Lipavský je skeptický ohledně toho, že lze vyřešit válku na Ukrajině tak rychle, jak tvrdil Trump v kampani. Varoval před scénářem, kdy by mocnosti Ukrajině nadiktovaly, že se má vzdát části svého území.

Evropa podle Lipavského musí vycházet ze vzkazů, které posílal Trump už v kampani. "Evropo, víc se starej o svou obranu, dávej víc peněz na obranu," shrnul. Tento požadavek vůči Evropě bude silný, dodal ministr. Americká geopolitika se podle něj bude víc soustředit na oblast Indo-Pacifiku a Číny, Evropa se na ni musí tedy soustředit také. A rovněž musí usilovat o to, aby nevypukla obchodní válka s USA.

Lipavský je skeptický vůči tomu, že lze válku na Ukrajině ukončit tak rychle, jak tvrdí Trump. "Neumím si to představit, chtěl bych varovat před jakýmkoliv scénářem, který by se blížil tomu, co se stalo Československu v roce 1938, jakémukoliv Mnichovu, aby mocnosti Ukrajině nadiktovaly, že se má vzdát svého území," uvedl. Jakýkoliv scénář konce války musí respektovat zásady OSN a územní celistvost Ukrajiny, která s ním musí souhlasit.

Rusko navíc dál masivně zbrojí a bude ohrožovat Evropu, doplnil Lipavský. Fakt, že Česko dává požadovaná dvě procenta HDP na obranu, podle Lipavského neznamená, že má splněno. "Na obranu se musí dát tolik prostředků, aby byla zajištěná," dodal. Evropa podle něj má další zdroje na pomoc Ukrajině, ale některé státy se ji ještě nerozhodly Ukrajině věnovat. "Česko má svědomí čisté," podotkl.

Na síti X Lipavský popřál ke znovuzvolení. "Amerika rozhodla. Gratuluji oběma stranám k nesmírně zajímavé a napínavé kampani. Česko se těší na úzkou spolupráci s novou administrativou. Uděláme maximum, abychom naše strategické partnerství s USA dále společně rozvíjeli," uvedl.