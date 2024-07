Lipavský: Většina ministrů zopakovala, že Orbán na cestách nereprezentuje EU

Většina ministrů zahraničí členských zemí EU na dnešním jednání v Bruselu zopakovala, že maďarský premiér Viktor Orbán při svých cestách unii nereprezentuje, uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Dnešní schůzka se podle něj odehrála v atmosféře nejednoty. Podle polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského někteří z přítomných vyjádřili své zklamání z toho, že maďarské předsednictví nerespektuje svou oficiální roli a místo společně schválené pozice prosazuje své vlastní zájmy. Podle Maďarska čelila dnes Budapešť ohledně své mírové mise "agresivní a válku prosazující hysterii".

"Klíčová otázka, okolo které se to točilo, byla, jaký mírový plán je tím naším mírovým plánem a Česko říká, že je to mírový plán prezidenta (Volodymyra Zelenského)," uvedl Lipavský.

V minulý dnech se objevily informace, že Evropská unie plánuje na konci srpna uspořádat schůzku ministrů zahraničí v Bruselu, aby ti nemuseli cestovat do Budapešti, kde se má v maďarské režii uskutečnit neformální jednání šéfů diplomacií, takzvaný Gymnich. Ministři dnes diskutovali také o tomto tématu, ale k žádné shodě nedospěli. "Jednání Rady EU svolává vysoký představitel Josep Borrel, je to jeho rozhodnutí, počkám na to s čím přijde," poznamenal šéf české diplomacie

Jeho polský kolega novinářům v Bruselu řekl, že přišel s kompromisním návrhem, aby se setkání uskutečnilo na Ukrajině. "Logisticky by to bylo nejlepší na západě Ukrajiny, například ve Lvově, ale Maďarsko bylo proti. Bohužel," prohlásil Radoslaw Sikorski. "Respektujeme maďarský lid a maďarskou suverenitu, ale členské státy se drží odsouhlasené pozice, která je, že Ukrajina se musí vrátit do mezinárodně uznaných hranic, že Rusko je agresor a že agresor nemá být za agresi odměňován," dodal. Kdyby se jako Maďarsko choval každý a prezentoval svůj vlastní zájem, tak by podle něj "unie jako celek nepřežila".

"Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes na Radě EU pro zahraniční věci v Bruselu čelil agresivní, válku prosazující hysterii kvůli své mírové misi. Kritizoval selhávající strategii EU pro Ukrajinu a zdůraznil potřebu diplomatických kanálů a mírové strategie," napsal na sociální síti X mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. Szijjárto podle něj ostatním ministrům vysvětloval, že "maďarská mírová mise nikdy netvrdila, že zastupuje EU a navrhl znovuotevření diplomatických kanálů s Ruskem a zapojení do politických konzultací s Čínou". Za jedinou zemi, která Maďarsko v jeho pozicích podporovala, označil Slovensko.