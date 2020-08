Lukašenko podle Putina požádal o vytvoření zálohy policejních sil

Ruský prezident Vladimir Putin nechal vytvořit policejní zálohy, o což jej požádal běloruský protějšek Alexandr Lukašenko. Tyto síly by byly nasazeny v sousední zemi, pokud by se tam situace vymkla kontrole. Takový okamžik ale zatím nenastal, řekl ve čtvrtek Putin v rozhovoru na televizní stanici Rossija 1.

"V rozhovoru s Alexandrem Grigorijevičem (Lukašenkem) jsme dospěli k závěru, že nyní taková potřeba neexistuje, a já doufám, že ani existovat nebude. Proto tuto zálohu nevyužíváme," poznamenal Putin podle agentury TASS. Dodal, že vychází z toho, že všechny problémy, které v Bělorusku vyvstaly, se budou řešit klidným způsobem, podle ústavy a zákonů.

Putin připustil, že v Bělorusku existují problémy. "To je očividná skutečnost, jinak by lidé nevycházeli do ulic," řekl.

Putin pochválil běloruskou policii, že si při nynějších událostech v zemi vede dostatečně zdrženlivě. Fotografie i videozáznamy, které se objevily na sociálních sítích a různých webech, ale dokumentují brutální postupy speciálních policejních sil OMON vůči demonstrantům ve zjevné snaze účastníky protestů proti Lukašenkovi zastrašit.

Ulice plné demonstrantů

V Bělorusku propukly protesty, když bylo oznámeno, že v prezidentských volbách konaných 9. srpna opět drtivě zvítězil Lukašenko. Mezi mnoha lidmi ale panuje přesvědčení, že výsledek byl zfalšován a že zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Do ulic více měst, včetně metropole Minsku, proto vyšly desetitisíce demonstrantů. Speciální policejní síly OMON v prvních dnech proti nim zasahovaly brutálním způsobem. K protestům se postupně přidaly stávky v řadě závodů.

Putin se v části svého čtvrtečního rozhovoru věnované událostem v Bělorusku vrátil i k zadržení skupiny 33 Rusů, které běloruští vyšetřovatelé podezírali, že měli v zemi před volbami rozpoutat nepokoje. Podle ruského prezidenta se ale tito lidé stali oběťmi operace ukrajinských a amerických tajných služeb. Ty je údajně nalákaly do Běloruska, přes které měli cestovat do různých částí světa ke splnění legálních úkolů, pro něž byli najati.