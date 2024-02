Maďarský parlament hlasuje o vstupu Švédska do NATO

Maďarský parlament dnes bude hlasovat o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance. Šéf poslaneckého klubu vládnoucí strany Fidesz Máté Kocsis minulý týden tvrdil, že poslanci strany členství Švédska v NATO podpoří. Strana zatím schválení příslušného zákona bránila. Maďarsko je jedinou zemí, která švédskou žádost o členství v obranné alianci zatím neodsouhlasila.

Příslušný zákon je v maďarském parlamentu od poloviny roku 2022. Maďarský premiér Viktor Orbán, který je zároveň předsedou Fideszu, nicméně tvrdí, že maďarská vláda vstup Švédska do NATO podporuje. Během pátečního jednání se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem také řekl, že stranu Fidesz přesvědčil, aby členství Švédska v NATO podpořila.

Orbán nicméně dříve ohledně členství Švédska v NATO vysílal smíšené signály. Poslance svého uskupení na jedné straně vyzýval ke schválení švédského členství, na druhé straně ale vinil Stockholm ze šíření lží o stavu demokracie a právního státu v Maďarsku.

Švédsko podalo žádost o vstup do aliance společně s Finskem v květnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se stalo členem NATO na začátku loňského dubna. Vstupu Švédska do aliance vedle Maďarska po dlouhou dobu bránilo také Turecko, to ale připojení severské země k alianci odsouhlasilo minulý měsíc.