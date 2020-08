Mezi Tureckem a Řeckem dále roste napětí kvůli mořské těžbě

Obnovení tureckého průzkumu těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří v úterý opět vyostřilo napětí mezi Tureckem a Řeckem. Zatímco Ankara oznámila, že se chystá vydávat nové těžební licence, Atény vyzvaly Turecko, aby stáhlo své lodě od řeckých ostrovů. Řecká vláda také vyzvala ke svolání mimořádného jednání ministrů zahraničí Evropské unie.

Turecko kontroverzní průzkum obnovilo v pondělí necelé dva týdny poté, co vláda v Ankaře oznámila jeho přerušení na základě diplomatických jednání s Řeckem zprostředkovaných Německem. Turecko znovu vyslalo trojici svých lodí do oblasti mezi řeckou Krétou a Kyprem poté, co Řecko minulý čtvrtek podepsalo s Egyptem námořní dohodu, která vymezuje pro tyto dvě země námořní hranice výlučné ekonomické zóny.

"Budeme až do konce hájit zájmy Turecka a kyperských Turků ve východním Středomoří a na Kypru a nebudeme dělat žádné ústupky," prohlásil v úterý podle agentury AP turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Turecko podle něj bude v průzkumných vrtech pokračovat a vydá nové licence pro těžební společnosti. Ankara nedávným zastavením aktivit v oblasti ukázala dobrou vůli, ale "na druhé straně je země se špatnými úmysly", dodal ministr s odkazem na řeckou dohodu s Egyptem.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v úterý prohlásil, že ministerstvo zahraničí požádá o svolání mimořádného jednání šéfů diplomacií zemí EU.

"Řecko bude bránit svou svrchovanost a svá práva. Vyzýváme Turecko, aby okamžitě opustilo řecký kontinentální šelf," uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Nikos Dendias.

Další podrobnosti

Mluvčí šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella Peter Stano prohlásil, že případnému svolání mimořádného ministerského jednání budou předcházet konzultace s členskými státy.

"Souhlasíme s tím, že situace ve východním Středomoří vyvolává extrémní obavy. Je třeba ji vyřešit dialogem, a ne sérií jednostranných kroků, které vedou ke zvýšení napětí," řekl v úterý novinářům Stano.

Napětí ve východním Středomoří zvýšila loni v listopadu turecká vláda, když podepsala dohodu s libyjskou vládou uznávanou OSN. Dokument vymezuje výlučnou ekonomickou zónu mezi libyjským a tureckým pobřežím, která ale zasahuje i do vod blízko některých řeckých ostrovů.

Řecko, Egypt, Kypr, Bahrajn a Saúdská Arábie minulý měsíc zaslaly společný dopis generálnímu tajemníkovi OSN. Žádají v něm, aby organizace neregistrovala turecko-libyjskou dohodu do seznamu mezinárodních dohod. Podle těchto pěti zemí dohoda odporuje mezinárodnímu právu a ohrožuje stabilitu a bezpečnost v regionu.

Dohodu o námořních hranicích, která stanoví i výlučné ekonomické zóny pro těžbu či využívání mořských zdrojů, podepsalo Řecko už v červnu s Itálií a minulý čtvrtek s Egyptem. Smlouvu Atén s Káhirou turecké ministerstvo zahraničí označilo za "neplatnou" s tím, že porušuje námořní práva Libye v oblasti a že řecko-egyptskou dohodou stanovené zóny leží v "tureckém kontinentním šelfu".