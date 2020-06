Mezikorejských summitů přibylo, vztahy ale opět ochladly

Před 20 lety, 13. června 2000, začal první historický summit nejvyšších představitelů obou korejských států, který se konal v severokorejském Pchjongjangu. Jak se vyvíjely mezikorejské vztahy od té doby do dnešního dne?

2000:

- Třídenní mezikorejský summit, který se konal ve dnech 13. až 15. června 2000, byl první od konce druhé světové války, kdy byl Korejský poloostrov rozdělen. Jihokorejský prezident Kim Te-džung se v doprovodu 130 jihokorejských představitelů a podnikatelů a 50 novinářů sešel v severokorejské metropoli Pchjongjangu se severokorejským vůdcem Kim Čong-ilem.

- Oba vedoucí představitelé podepsali dohodu o snižování napětí na Korejském poloostrově. Čtyři hlavní body podepsaného dokumentu se týkaly usmíření obou států, spolupráce zejména v hospodářském odvětví v podobě jihokorejských investic na severu (výstavba průmyslových závodů v severokorejském Kesongu v roce 2004), spojování rodin rozdělených od korejské války z let 1950 až 1953 a opatření, která by měla vést k sjednocení Severní a Jižní Koreje.

- Kim Te-džung a Kim Čong-il jednali i o severokorejském jaderném a raketovém programu a amerických jednotkách rozmístěných v Jižní Koreji. Shodli se na tom, že jejich země "se nehodlají vzájemně napadnout a že se zdrží všech výhrůžných činů vůči druhé straně".

- Kim Te-džung, Kim Čong-il a další činitelé se poslední den summitu zúčastnili slavnostního oběda, zazpívali píseň "Naším přáním je sjednocení", která je oblíbená v Severní i Jižní Koreji, několikrát si připili a zatleskali.

2007:

- Jihokorejský prezident Ro Mu-hjon přešel symbolicky pěšky mohutně opevněnou hranici mezi Jižní Koreou a KLDR cestou na druhý summit mezi oběma korejskými státy, který se uskutečnil ve dnech 2. až 4. října 2007. Severokorejský předák Kim Čong-il svého jihokorejského protějška osobně uvítal v centru hlavního města KLDR Pchjongjangu.

- Obě Koreje se dohodly zejména na "úzké spolupráci s cílem ukončit vojenské nepřátelství, zajistit mír a zmírnit napětí na Korejském poloostrově". V přijaté deklaraci se zavázaly k častým setkáním, na nichž by KLDR, Jižní Korea a další země měly jednat o skutečné mírové smlouvě, jež by nahradila příměří uzavřené v Pchanmundžomu na konci Korejské války v roce 1953.

- Poté, co oba představitelé podepsali deklaraci, potřásli si rukou a zapózovali pro kamery. Ro poté vzal Kima za ruku a ve vítězném gestu ji zvedl nahoru. Na závěr si korejští prezidenti připili šampaňským.

2018:

- Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in se na třetím summitu nejvyšších představitelů korejských států sešli 27. dubna 2018 v demilitarizované pohraniční zóně, v jihokorejské části obce Pchanmundžom. Kim se zároveň stal prvním severokorejským nejvyšším představitelem, který od korejské války vkročil na jihokorejskou půdu.

- Severní a Jižní Korea se na summitu dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Žádná konkrétní opatření ale nepředložily. Oznámily také, že budou usilovat o to, aby mohla být co nejdříve podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří z roku 1953.

- Během roku se oba vůdci setkali ještě na neohlášeném summitu 26. května v demilitarizovaném pásmu a ve dnech 18. až 19. září v Pchjongjangu, kde podepsali společné prohlášení o mezikorejských vztazích a ministři obrany obou korejských států zároveň podepsali rozsáhlou vojenskou dohodu o snížení vzájemného napětí. Kim na třetím summitu s Munem také slíbil, že nechá rozebrat zkušební středisko raketových motorů a odpalovací rampy v Sohe, s demontáží KLDR poté skutečně začala, ale loni na jaře podle satelitních snímků část střelnice zase obnovila. Na závěr záříjového summitu Kim s Munem vystoupili na "posvátnou" horu Pektu, údajné rodiště Kim Čong-ila.

- Kim se také 12. června sešel v Singapuru na historickém summitu mezi USA a KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kim slíbil postupnou denuklearizaci Korejského poloostrova výměnou za bezpečnostní záruky. Žádná konkrétní opatření ale tehdy dohodnuta nebyla. Druhé setkání obou vůdců, které se konalo ve dnech 27. až 28. února 2019 ve Vietnamu ale ztroskotalo na tématu sankcí, které byly na KLDR uvaleny za její jaderné a raketové zbrojní programy, a schůzka skončila předčasně bez dohody. Trump se potřetí setkal s Kimem 30. června 2019 v Pchanmundžomu. Společně překročili demarkační linii a Trump jako první prezident USA krátce vstoupil na území KLDR. Oba vůdci se shodli na obnovení rozhovorů, vztahy KLDR a Spojených států ale zůstávájí na mrtvém bodě.

- Jihokorejský prezident Mun Če-in vyzval již v dubnu loňského roku ke čtvrtému mezikorejskému summitu, aby pomohl zachránit stagnující jaderné rozhovory mezi Washingtonem a Pchjongjangem. Letos v lednu Mun uvedl, že je zoufale potřeba najít praktické způsoby, jak vylepšit vztahy mezi Soulem a Pchjongjangem. Uvedl rovněž, že lituje malého pokroku v diplomatických jednáních v uplynulém roce a že je připraven se s Kimem opakovaně scházet.