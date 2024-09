Mezinárodní partnerství je pro Česko velmi atraktivní portfolio, míní Síkela

Mezinárodní partnerství je podle Jozefa Síkely pro Česko velmi atraktivní portfolio. Je nejsilnějším, které kdy Česká republika měla, řekl budoucí eurokomisař a současný český ministr průmyslu novinářům ve Štrasburku. Zdůraznil, že bude mít k dispozici největší generální ředitelství v rámci celé Evropské komise a významný rozpočet jak pro samotného komisaře, tak i pro projekty, které pod oblast mezinárodního partnerství EU spadají.

"Jde o portfolio průřezové, které má primárně zajistit ekonomickou bezpečnost pro Evropu a do určité míry prosazování evropských ekonomických zájmů na třetích trzích," řekl Síkela. "Můžeme klidně říct, že je to odpověď na čínskou Hedvábnou stezku nebo na vzrůstající ruskou agresivitu v Africe," dodal.

Složení svého nového týmu zveřejnila šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes dopoledne. Oblast, kterou pro českého kandidáta do komise vybrala, byla do značné míry překvapením. V souvislosti s českým ministrem průmyslu se spekulovalo o portfoliích týkajících se energetiky nebo obchodu. Členy komise nyní čekají slyšení před odpovídajícími výbory Evropského parlamentu, komisi potom EP potvrzuje hlasováním jako celek.

To, co chce EU nabídnout, je podle Síkely partnerství a projekty týkající se infrastruktury, energetiky či zdravotnictví. Cílem bude zajistit, aby i země mimo unii přistupovaly k ekonomice šetrně s ohledem na životní prostředí a uhlíkovou stopu. Evropě by měla spolupráce pomoci například se zajištěním strategických surovin pro její vlastní potřeby.

Síkela má mít na starosti dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací a rozvojovou politikou, podporu koordinace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy v oblasti rozvojové spolupráce a rovněž spolupráci s partnery při prosazování hodnot EU, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv.

Podle českého kandidáta na eurokomisaře bude jeho úkolem i otevírat pro evropské firmy nové trhy. "Vidím i příležitost uplatnění českých firem na těchto trzích," prohlásil Síkela, který měl podle svých slov v konečné fázi vyjednávání na výběr z několika portfolií. O která šlo, ale neprozradil. Do jeho porftolia je zahrnuto i "zdravotnictví, energetika, obnovitelné zdroje, nové technologie, doprava", řekl novinářům.

V mnohých oblastech Afriky, Indo-Pacifiku či Jižní Ameriky má podle Síkely Česká republika velmi dobré jméno, čehož by chtěl rovněž využít. "Platí to, že každý komisař je tak silný, jak dokáže prosazovat své zájmy. Jako člen kolegia budu mít do určité míry významné právo mluvit i do souvisejících portfolií ostatních komisařů, ptát se či navrhovat různé věci a každý, kdo mě zná, tak ví, že to budu aktivně dělat," dodal.

Český ministr ale vidí i možnosti ke zlepšování. "Primárně bych chtěl věci zrychlit a zjednodušit. Myslím, že největší nevýhodou Evropy vůči asertivnějším soupeřům z jiným kontinentů je právě byrokracie a pomalost," uvedl Jozef Síkela. Rovněž by chtěl, aby projekty ve třetích zemích "končily jako zakázky pro evropské firmy, nikoli jako zakázky našich globálních soupeřů".

V dosluhující Evropské komisi Česko zastupuje Věra Jourová, která je místopředsedkyní EK a komisařkou pro hodnoty a transparentnost. "Gratuluji Jozefu Síkelovi k navrženému portfoliu Mezinárodní partnerství. Přeji mu hodně sil nejen v přípravách na něj, ale hlavně v průběhu jeho mandátu. A věřím, že se bude moci opřít o úspěšnou týmovou spolupráci v rámci kolegia komisařů," uvedla Jourová na sociální síti X.

Kandidáty na eurokomisaře čeká nyní několikahodinové slyšení , takzvané grilování, ve výborech Evropského parlamentu. Mělo by k nim dojít nejspíš v říjnu v Bruselu či ve Štrasburku a Síkela by vzhledem ke svému portfolio měl předstoupit před europoslance z výboru pro rozvoj (DEVE). "Není tajemstvím, že s některými frakcemi můžeme mít rozdílné názory. Má pozice k různým otázkám, ať už je to otázka obchodu, energetické bezpečnosti nebo pohledu na ruskou agresi na Ukrajině, je dostatečně známá," uvedl budoucí český eurokomisař. "Jsem připraven na to, že se některým členům parlamentu mé postoje líbit nemusí, ale já jsem připraven je v rámci slyšení obhajovat," dodal.