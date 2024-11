Mezinárodní trestní soud už obvinil přes 65 lidí, je mezi nimi i Putin

Vybrané údaje o Mezinárodním trestním soudu (ICC) a o případech souzení jedinců tímto tribunálem v minulosti (ICC vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta, a to kvůli obvinění z válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy):

- Mezinárodní trestní soud (ICC) je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Sídlí v nizozemském Haagu. Je to nezávislá instituce, nejde o soud OSN. Za více než 20 let své působnosti zahájil vyšetřování zločinů spáchaných ve Středoafrické republice, Konžské demokratické republice, Keni, Libyi, Pobřeží slonoviny, Ugandě, Venezuele, Gruzii, na Ukrajině a na palestinských územích.

- Dohoda o vzniku ICC byla podepsána 18. července 1998 v Římě. Tribunál vznikl k 1. červenci 2002, když zakládací smlouvu ratifikovalo požadovaných minimálně 60 států. Nyní má ICC podporu 124 zemí; Rusko, stejně jako například USA, ale jeho jurisdikci neuznává. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

- V článku osm Římského statutu ICC je obsažen nejpodrobněji výčet válečných zločinů. Jsou to činy, kterými jednotlivec vážně poruší mezinárodní humanitární právo, nebo dá k takovému porušení příkaz, a to jak v mezinárodním, tak vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. Mezi válečné zločiny patří tzv. vážná porušení ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů. K válečným zločinům patří například útok na lidi, kteří se neúčastní bojů, a na ty, kteří už bojovat nemohou, včetně civilistů, lékařů a zdravotních sester, zraněných a válečných zajatců. Mezi válečné zločiny dále patří vraždy, vyhlazování, mučení, znásilňování, nucené přesuny obyvatel, osídlování okupovaných území nebo nucení ke službě v nepřátelském vojsku.

- Hlavním prokurátorem ICC je od roku 2021 britský právník Karim Ahmad Khan, muž s třicetiletou zkušeností v oblasti mezinárodního trestního práva a lidských práv.

- Soud dosud obvinil nebo zahájil řízení s 65 osobami. Do tohoto počtu jsou zahrnuti i lidé, na které vydal zatykač. V současnosti soud vede řízení proti 32 lidem: 27 osob je na svobodě jako uprchlíci, čtyři osoby jsou souzeny a jedna osoba je ve fázi odvolání. Řízení proti 32 osobám bylo ukončeno, z toho dvě osoby si odpykávají trest a sedmi osobám trest skončil. Další byli zproštěni obžaloby nebo zemřeli před zahájením řízení.

- ICC se loni zapojil do vyšetřování možných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti na Ukrajině, když v březnu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou. Soud zahájil jejich stíhání v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Letos na začátku března oznámil ICC vydání dalších zatykačů, a to na velitele ruského dálkového letectva generálporučíka Sergeje Kobylaše a velitele Černomořské flotily admirála Viktora Sokolova kvůli podezření, že se na Ukrajině dopustili válečných zločinů. Letos v červnu vydal zatykače na bývalého ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova kvůli obvinění ze spáchání válečných zločinů, jako jsou útoky na civilní cíle.

- Včera ICC oznámil, že vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta, a to kvůli obvinění z válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy. Hlavní prokurátor ICC Karim Khan požádal soud o zatykače na oba izraelské představitele a na lídry palestinského teroristického hnutí Hamás v květnu. Khan v květnu požádal také o příkaz k zadržení vůdce Hamásu Ismáíla Haníji, šéfa jeho vojenského křídla Muhammada Dífa a šéfa organizace v Pásmu Gazy Jahjá Sinvára. Všichni tři ale mezitím zemřeli při vojenských operacích izraelské armády.

- ICC se do nedávné doby věnoval hlavně zločinům páchaným v Africe. V březnu 2021 například soud definitivně potvrdil 30letý trest pro bývalého vůdce konžských rebelů Boska Ntagandu, v květnu 2021 například vyměřil bývalému veliteli ugandské povstalecké skupiny Dominiku Ongwenovi trest 25 let.

- ICC ale vyšetřuje například i možné zločiny proti lidskosti ve Venezuele v souvislosti s potlačením protivládních protestů z roku 2017, údajné zločiny představitelů separatistických celků na území Gruzie nebo možné zločiny páchané v Afghánistánu za války v letech 2001 až 2021.

- Svůj první rozsudek vydal ICC v polovině března 2012. Odsoudil Thomase Lubangu za válečný zločin rekrutování a využívání dětských vojáků v ozbrojených konfliktech v Konžské demokratické republice. Poslal ho na 14 let do vězení.