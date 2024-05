Ministři zahraničí členských zemí EU budou dnes řešit další pomoc Ukrajině, předmětem jednání bude také situace na Blízkém východě

Ministři zahraničí členských zemí EU budou dnes řešit další pomoc Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Přes videohovor se s nimi spojí i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Měli by rozhodnout rovněž o zavedení nových sankcí proti několika ruským občanům kvůli nedodržování lidských práv. Dalším tématem schůzky bude situace na Blízkém východě, jednání se zúčastní také ministři Saúdské Arábie, Egypta, Jordánska, Kataru a Spojených arabských emirátů. Česko bude na schůzce zastupovat ministr Jan Lipavský.

Země EU nyní řeší čtrnáctý balík sankcí proti Rusku. Evropská komise nové postihy představila na začátku května, některé země, například Maďarsko či pobaltské státy, ale měly proti balíku výhrady. Praze například vadí, že v něm není český požadavek na omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Kromě tohoto balíčku se bude řešit i příprava červnové konference o míru na Ukrajině, která se uskuteční 15. a 16. června ve Švýcarsku.

V Bruselu se v neděli večer uskutečnila schůzka nového palestinského premiéra Muhammada Mustafy se zástupci hlavních dárců palestinské samosprávě, představiteli OSN a dalších mezinárodních organizací a některými ministry zemí EU. Setkání předsedal norský ministr zahraničí Espen Barth Eide a zúčastnil se ho i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ten bude předsedat i dnešnímu jednání a unijní ministři by chtěli i od zástupců dalších arabských zemí slyšet, co si představují do budoucna a jaký vývoj v Pásmu Gazy a celé oblasti očekávají.