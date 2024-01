Ministři zahraničí zemí EU budou jednat o zajištění bezpečnosti obchodních cest v Rudém moři, v návaznosti na situaci v Jemenu

Ministři zahraničí zemí Evropské unie mají na setkání 22. ledna jednat o možném zapojení EU do iniciativy Spojených států na zajištění obchodních námořních tras v Rudém moři. Informovala o tom dnes agentura DPA, podle níž zahraniční služba EU vypracovala první návrhy k zahájení nového společného vojenského nasazení evropských zemí. Předpokládají mimo jiné vyslání válečných lodí a systémů včasného varování, například průzkumných letounů, do konfliktní oblasti. Podle informací ČTK je možné, že budou ministři návrh předložený šéfem unijní diplomacie Josepem Borrellem již v lednu i schvalovat.

Na příští týden jsou podle unijních diplomatů naplánována další jednání. Zapojení EU do aktivit v Rudém moři by měli projednávat unijní velvyslanci v Bruselu v rámci příprav na zasedání šéfů diplomacií.

Bruselská média již ve čtvrtek odpoledne, tedy několik hodin před americko-britskými údery na povstalce v Jemenu, informovala o tom, že i Evropská unie chce do oblasti Rudého moře vyslat nejméně tři válečné lodě, které by měly v oblasti chránit plavidla před útoky šíitských ozbrojenců. Podle zdrojů serveru Politico by měla vzniknout "nová operace EU", která by "působila v širší oblasti od Rudého moře po Perský záliv" a mohla by být zahájena již na konci února.

Evropská unie již dříve zamýšlela, že do oblasti vyšle svou protipirátskou misi Atalanta působící v Indickém oceánu. Vyslání se mělo původně schvalovat již za španělského předsednictví v druhé polovině roku 2023, právě Španělsko s tím ale nesouhlasilo.

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová dnes už předem oznámila, že se Madrid nebude účastnit ani případné nové unijní mise. Důvodem je podle ní to, že se její země již účastní 17 jiných misí.

Operace Prosperity Guardian, kterou v prosinci iniciovaly Spojené státy, má za cíl ochránit lodě v Rudém moři před útoky jemenských povstaleckých Húsíů podporovaných Íránem. Na operaci se podílí asi dvacet partnerů, některé země to ale nechtějí sdělovat veřejně. Spolu s USA se do operace zapojily mimo jiné Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Kanada, Bahrajn nebo Seychely.

Od začátku války mezi Izraelem a palestinským islamistickým hnutím Hamás, které EU i USA považují za teroristickou organizaci, Húsíové opakovaně útočili na lodě s údajnou vazbou na Izrael. Některé velké rejdařské společnosti se už této vodní cestě vyhýbají.

Spojené státy a Británie v noci na dnešek s podporou několika dalších zemí udeřily ze vzduchu a z moře proti vojenským pozicím húsíjských povstalců na území Jemenu.