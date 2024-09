Mohutný izraelský útok na ústředí Hizballáhu v Bejrútu má podle úřadů šest obětí

Izraelská armáda oznámila, že dnes podnikla sérii náletů na ústředí libanonského šíitského hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu. Izraelské televizní stanice uvedly, že terčem byl nejvyšší vůdce hnutí Hasan Nasralláh a armáda nyní zjišťuje, zda byl zasažen. Zdroje agentur AFP i Reuters blízké Hizballáhu tvrdí, že Nasralláh je naživu, oficiálně to ale hnutí nepotvrdilo. Podle nejnovější bilance libanonských úřadů, o níž informoval Reuters, přišlo při úderu nejméně šest lidí o život a dalších 91 bylo zraněno.

Izraelské nálety pokračovaly i ve večerních hodinách. Armáda uvedla, že pokračuje v úderech proti vojenské infrastruktuře Hizballáhu, konkrétně útočí na sklady zbraní a odpalovací zařízení. Později vyzvala k okamžité evakuaci některých budov na jižním předměstí Bejrútu a dodala, že v této oblasti v příštích hodinách provede útoky. Hizballáh večer oznámil, že vystřelil rakety na město Safed v severním Izraeli, jedna z nich podle agentury AFP zasáhla dům.

V reakci na izraelský úder proti ústředí Hizballáhu řekl Alí Lárídžání, poradce íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, že Izrael překračuje červenou linii a že situace začíná být vážná. "Vraždy nevyřeší problém, který Izrael má. Pokud budou vůdcové odporu zavražděni, jiní zaujmou jejich místo," řekl Lárídžání v íránské státní televizi.

Podle bezpečnostního zdroje Reuters v Libanonu šlo od začátku téměř rok trvajícího konfliktu o zdaleka největší úder izraelských vzdušných sil na hustě zalidněné bejrútské předměstí Dahíja, které je považováno za baštu Hizballáhu. Snímky z místa ukazovaly obří hromadu trosek, které na několika místech hořely.

Televizní stanice Al-Manár, která je napojena na Íránem podporovaný Hizballáh, nejprve informovala, že série několika vzdušných útoků si vyžádala mnoho obětí a zničila čtyři domy. Zdroj AFP hovoří o šesti zcela zničených budovách.

Fotograf AFP na místě zaznamenal scény paniky, kdy se obyvatelé snažili z oblasti uprchnout. Na sociálních sítích se objevily záběry mohutných explozí a hustých sloupů dýmů stoupajících z několika různých míst. Deník The New York Times informoval, že po následné výzvě izraelské armády začali mnozí obyvatelé z Dahíje prchat.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari v televizním prohlášení uvedl, že Hizballáh záměrně umístil své ústřední velitelství pod obytné budovy v rezidenční čtvrti.

Američtí představitelé uvedli, že Spojené státy nebyly o akci informovány předem a nijak se jí neúčastnili. Pentagon odmítl sdělit, zda terčem operace byl skutečně Nasralláh. Vysoce postavený americký činitel to však pod podmínkou zachování anonymity televizní stanici ABC News potvrdil. Nasralláh byl i se svými zástupci v době úderu na krátké návštěvě hlavního města, uvedla ABC News.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se rozhodl zkrátit svůj pobyt v New Yorku, kde dnes hovořil na zasedání Valného shromáždění OSN, a odletět ještě dnes večer zpět do vlasti, oznámil jeho úřad. Dodal, že premiér úder na ústředí Hizballáhu schválil ze svého hotelového pokoje v New Yorku, a zveřejnil k tomu fotografii. Podle serveru The Times of Israel dal Netanjahu úderu zelenou zjevně ještě předtím, než se odebral pronést svůj projev do sídla OSN na Manhattanu.

Íránské velvyslanectví v Libanonu uvedlo, že dnešní izraelský útok na Bejrút představuje nebezpečnou eskalaci, která mění pravidla hry a "pachateli přinese odpovídající trest".

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Spojené státy stále vidí možnost diplomatického řešení konfliktu a budou na tomto řešení dál pracovat. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval, že Blízký východ se nachází na pokraji "totální války", a vyzval k okamžitému příměří.