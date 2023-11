Moskevský soud prodloužil vazbu amerického novináře Evana Gershkoviche do konce ledna příštího roku

Moskevský soud prodloužil vazbu amerického novináře Evana Gershkoviche do konce ledna příštího roku. Informovaly o tom dnes světové i ruské agentury. Korespondenta listu The Wall Street Journal (WSJ) letos v březnu zatkla na Urale ruská tajná služba FSB a obvinila ho ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let vězení. Žurnalista i jeho zaměstnavatel vinu odmítají.

Doba zadržení Gershkoviche se prodlužuje o dva měsíce, tedy do 30. ledna, sdělil soud ruské státní tiskové agentuře TASS.

Dvaatřicetiletého žurnalistu zatkla FSB v Jekatěrinburgu na Urale a tvrdí, že ho chytila při pokusu získat tajné informace, které podle ní shromaždoval o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku. Úřady proti němu nepředložily žádné důkazy, upozornila dříve zahraniční média.

Americká vláda prohlásila, že novinář je zadržován neoprávněně, a žádá od Ruska jeho okamžité propuštění.

Gershkovich je prvním americkým reportérem zadrženým v Rusku kvůli údajnému podezření ze špionáže od roku 1986, kdy tehdejší sovětská tajná služba KGB zatkla amerického žurnalistu Nicholase Daniloffa. Toho Sověti zanedlouho propustili v rámci výměny za člena mise SSSR při OSN, kterého zatkla americká FBI rovněž v souvislosti se špionáží.

V říjnu ruské bezpečnostní složky zadržely rusko-americkou novinářku Alsu Kurmaševovou, která jinak žije v Česku. Také ona zůstává ve vazbě. Žurnalistku, která pracuje pro rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RF), obvinili z toho, že se nezaregistrovala jako takzvaná zahraniční agentka, jak ukládá ruský zákon. Hrozí ji pět let vězení.