Moskevský soud uvalil vazbu na tři další Tádžiky kvůli podezření z účasti na teroristickém útoku v Krasnogorsku

Moskevský soud dnes na žádost vyšetřovatelů uvalil vazbu na další tři Tádžiky zapojené údajně do pátečního teroristického útoku v koncertní síni v Krasnogorsku na předměstí Moskvy, uvedl server BBC News. Při útoku podle nové bilance, kterou dnes podle agentury Interfax oznámil šéf ruské kriminální ústředny Alexandr Bastrykin, zahynulo nejméně 139 lidí a dalších 182 utrpělo zranění.

Soud podle serveru BBC News poslal do vazby bratry Aminčona a Dilovara Islomovovy a rovněž jejich otce Isroila. Dilovar byl posledním majitelem vozidla, kterým na místo přijeli a po útoku prchali čtyři předpokládaní pachatelé útoku. Aminčon Islomov před soudem odmítl jakoukoliv vinu a zdůraznil, že společně s bratrem se sami dostavili na policii, jakmile se dozvěděli, co se stalo. Bratři byli podle serveru Meduza obviněni ze spáchání teroristického činu a jejich otec je vyšetřován jako podezřelý. Všichni tři žili ve městě Tver vzdáleném asi 170 kilometrů od Moskvy.

Úřady o víkendu informovaly, že v souvislosti s pátečním masakrem zadržely 11 lidí, včetně čtyř mužů, kteří se podle vyšetřovatelů bezprostředně účastnili útoku. Tito muži, Dalerdžon Mirzojev, Muchammadsobir Fajzov, Šamsidin Fariduni a Sajdakrami Račabalizoda, byli v neděli předvedeni k soudu, který na ně uvalil vazbu. Hrozí jim doživotí. Média tvrdí, že policisté přivedli muže k soudu ve stavu svědčícím o tom, že byli mučeni.

Vyšetřovatelé tvrdí, že jeden z předpokládaných pachatelů, Šamsidin Fariduni, zapojil do příprav útoku i bratry Islomovovi. Mladší z nich, Dilovar, se sice také narodil v Tádžikistánu, má ale podle agentury Interfax ruské občanství. Oba bratři v Rusku pracují jako taxikáři, jejich otec je bez zaměstnání.

Prezident Tádžikistánu Imomali Rachmon dnes vyzval spoluobčany, aby uchránili děti a dospívající před vlivem extremistické ideologie a teroristů. "Ostudná hrozná událost, která se stala u Moskvy, ještě jednou varuje každého z nás, zvláště rodiče, a žádá, abychom věnovali větší pozornost výchově dětí. Ještě jednou zdůrazňuji, že musíme chránit dospívající a mládež před vlivem takových destruktivních a hrozných skupin a hnutí a nedopustit, aby naše děti zhanobily dobrou pověst tádžického národa," prohlásil šéf státu podle komuniké prezidentské kanceláře.

Rachmon v neděli o teroristickém útoku hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterému podle komuniké řekl, že "teroristé nemají ani národnost, ani vlast, ani náboženství".

Ruští představitelé v čele s Putinem naznačují souvislost teroristické akce s Ukrajinou, která ale jakýkoli podíl na útoku v Krasnogorsku odmítá. K akci se opakovaně přihlásila teroristická organizace Islámský stát, která zveřejnila i záběry pořízené útočníky během vraždění lidí.

Agentura AP připomněla, že Tádžikistán trpí chudobou i náboženským napětím. Radikální islamisté byli jednou z hlavních sil stojících proti vládě v občanské válce v 90. letech, která zdevastovala zemi a vyžádala si na 150.000 obětí. K masakru v Krasnogorsku se přihlásila afghánská odnož Islámského státu, která údajně masivně verbuje své přívržence v Tádžikistánu.

Nejstarší z obviněných, dvaatřicetiletý Mirzojev, byl patrně v Rusku nelegálně, když platnost jeho povolení k pobytu v Novosibirsku vypršela. Na záběrech z výslechu, sdíleném na sociálních sítích, tvrdil, že nedávno žil v moskevské ubytovně s dalším z podezřelých. Podle soudu je ženatý a má čtyři děti, ale není jasné, zda byl zaměstnán. U soudu se objevil s monoklem a pohmožděninami.

Třicetiletý Račabalizoda je zřejmě také nezaměstnaný. Byl přihlášen v Rusku, ale podle ruských médií si nemohl vzpomenout, v jakém městě. U soudu měl nešikovně obvázanou hlavu poté, co mu ruští agenti údajně uřízli jedno ucho.

Pětadvacetiletý Fariduni měl zřejmě nejstabilnější život ze čtyř podezřelých. K pobytu byl přihlášen přímo v Krasnogorsku a pracoval v továrně na podlahy. Vyšetřovatelům údajně řekl, že mu za útoku nabídli půl milionu rublů (asi 126.000 Kč), což odpovídá průměrnému výdělku v Tádžikistánu za asi 2,5 roku.

Devatenáctiletý Fajzov byl přivezen do soudní síně na nosítkách, s připojeným katetrem. Jedno oko měl zraněné či vyražené, zdálo se, že upadá do bezvědomí. Pracoval jako učeň v holičství v upadajícím textilním městě Ivanovo, ale podle médií v listopadu z práce odešel.

Podle odhadů v Rusku žije až 1,5 milionu přistěhovalců z Tádžikistánu, kteří uprchli před bídou a nezaměstnaností ve své hornaté vlasti, sice bohaté na nerosty, ale bez rozvinutého průmyslu. Po občanské válce Rachmon prudce omezil náboženské svobody, ale podle kritiků tato omezení vedla lidi k tomu, aby se obrátili na zakázaná a radikální uskupení.

Většinu útoků spojených s islámskými extremisty, které postihly Rusko v posledním čtvrtstoletí, spáchali čečenští separatisté. Ale k útokům, které začaly v roce 2015, se přihlásil IS, který se postavil proti ruskému tažení v Sýrii. K IS v Sýrii a Iráku se přidaly i tisíce radikálů z bývalého Sovětského svazu, včetně stovek Tádžiků. V roce 2015 se k IS připojil i bývalý velitel speciálních jednotek tádžické policie Gulmurod Chalimov.