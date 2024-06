Moskva čeká na odpověď Washingtonu na své návrhy ohledně výměny vězňů, prohlásil Rjabkov

Moskva čeká na odpověď Washingtonu na své návrhy ohledně výměny vězňů, prohlásil náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rozhovoru, který zveřejnila státní agentura TASS. Tyto návrhy přicházejí v době, kdy 26. června má začít soud s americkým novinářem Evanem Gershkovichem, zadržovaným v Rusku už déle než rok, připomněla agentura AFP.

"Míč je na straně Spojených států a čekáme od nich odpověď na nápady, které jsme jim předložili," řekl diplomat. "Chápu, že určitě některé z nich se Američanům nezamlouvají, ale to je jejich problém. Pokládáme náš přístup za naprosto odůvodněný a zdravě vyvážený. Počítáme s tím, že právě takto k tomu (Američané) přistoupí," dodal bez dalších podrobností.

Shodou okolností ruský soud ve Vladivostoku dnes poslal na tři roky a devět měsíců do trestanecké kolonie amerického vojáka obviněného z okradení své ruské přítelkyně.

V úterý soud s ruském Tatarstánu odmítl propustit z vazby rusko-americkou novinářku s bydlištěm v Česku Alsu Kurmaševovou. Ruské úřady viní novinářku stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) z toho, že se při návštěvě příbuzných nezaregistrovala jako takzvaná zahraniční agentka. Kurmaševová je také stíhaná za knihu odsuzující ruskou válku proti Ukrajině.

Ve čtvrtek má soud v Jekatěrinburgu začít projednávat případ ženy s ruským a americkým občanstvím, které hrozí v případě odsouzení za vlastizradu až 20 let vězení kvůli tomu, že zaslala ekvivalent asi 1200 korun ukrajinské armádě.

Dva údajní ruští špioni zadržení předloni ve Slovinsku by mohli být součástí širší výměny vězňů mezi Spojenými státy a Ruskem. Uvedl to tento týden americký deník The Wall Street Journal (WSJ), podle nějž by do výměny mohl být zahrnut také jeho zpravodaj Gershkovich. Součástí širší výměny by podle WSJ mohl být také bývalý americký voják Paul Whelan, který je v ruském vězení už od roku 2018.

Ruský prezident Vladimir Putin jednal o možnostech výměny vězněného lídra ruské opozice Alexeje Navalného za Rusy zadržované na Západě ještě několik hodin před Navalného smrtí, tvrdil v březnu ruský investigativní portál Agentstvo. Moskva údajně usilovala především o pracovníka ruských tajných služeb Vadima Krasikova, který byl za vraždu uvězněn v Německu, či ruského podnikatele Vladislava Kljušina napojeného na Kreml, který je vězněn v USA za zneužívání informací získaných při hackerských útocích.