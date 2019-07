Muslimy z Konga nevpustí do Mekky, důvodem je ebola

Muslimům žijícím v Kongu úřady nevydají vstupní víza do Saúdské Arábie, aby se tam mohli zúčastnit tradiční poutě do Mekky. Důvodem je epidemie eboly, která už rok sužuje východ Konga. S odkazem na islámskou komunitu v Kongu o tom ve čtvrtek informovala agentura AFP. Rozhodnutí se týká všech, kdo by do země na arabském poloostrově cestovali z Konga.

"Je mi líto, že stovkám konžských a zahraničních muslimů, kteří žijí v Kongu a chystají se na pouť do Mekky, musím oznámit, že saúdské úřady jim nevydají vízum," uvedl dnes šéf islámské komunity v Kongu. Saúdská Arábie mu v dopise oznámila, že nemůže riskovat nakažení velkého množství poutníků, kteří Mekku v srpnu navštíví a následně se vrátí do vlasti.

Hadždž, tedy pouť do Mekky, je jedním ze základních pilířů islámu. Cestu by měl vykonat každý muslim, má-li na to prostředky a umožní-li mu to zdraví. Pět dní trvající obřady začnou v pátek 9. srpna.

Mekku v tomto období navštíví miliony věřících z celého světa, případné rozšíření nákazy by proto mělo globální důsledky. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden epidemii označila za ohrožení mezinárodního významu. Vysoce nakažlivé onemocnění se zdravotníkům daří držet v oblasti východního Konga, od propuknutí epidemie loni v srpnu už nemoci podlehlo 1700 lidí.