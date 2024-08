Muž, který při útoku na Kapitol zaútočil tyčí na policisty, dostal 20 let vězení

Muž z Kalifornie byl dnes odsouzen k 20 letům vězení za opakované útoky na policii pomocí různých tyčí, stožárů a dalších improvizovaných zbraní během nepokojů v amerického Kapitolu 6. ledna 2021. Informovala o tom dnes agentura AP.

Trest pro Davida Nicholase Dempseyho patří k nejdelším mezi stovkami případů stíhání za výtržnosti v Kapitolu. Prokurátoři ho popsali jako jednoho z nejnásilnějších členů davu příznivců exprezidenta Donalda Trumpa, který zaútočil na Kapitol, když se zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách z roku 2020.

Dempsey, který pochází z Van Nuys, dupal policistům na hlavy. Po policistech se oháněl tyčemi, jednoho policistu udeřil do hlavy kovovou berlí a na další policisty zaútočil pepřovým sprejem a rozbitými kusy nábytku, uvedl státní zástupce. Vyšplhal také na jiné výtržníky a použil je jako "lidské lešení", aby se dostal k policistům. Zranil nejméně dva policisty, uvedl státní zástupce.

"Vaše chování 6. ledna bylo mimořádně hrozné," řekl Dempseymu americký okresní soudce Royce Lamberth.

Delší trest za útok z 6. ledna dostal pouze bývalý vůdce Proud Boys Enrique Tarrio. Tarrio byl odsouzen na 22 let za zorganizování spiknutí, jehož cílem bylo zabránit pokojnému předání moci Joe Bidenovi po prezidentských volbách v roce 2020.

Dempsey se v lednu přiznal ke dvěma případům útoku na policisty nebezpečnou zbraní. Dnes své jednání označil za "odsouzeníhodné" a omluvil se policistům, které napadl. "Vy jste plnili své povinnosti a já jsem reagoval nepřátelsky a násilně," řekl předtím, než se dozvěděl výši trestu.

Prokurátoři ministerstva spravedlnosti požadovali pro Dempseyho, bývalého stavebního dělníka a zaměstnance restaurace s rychlým občerstvením, trest odnětí svobody v délce 21 let a deset měsíců.

Obhájkyně Amy Collinsová, která požadovala trest šest let a šest měsíců, označila vládní doporučení k vynesení rozsudku za "směšné". "Dělá to z něj statistiku," řekla. "Nebere v úvahu, jaký je to člověk, jak moc vyspěl," dodala.

Dempsey je od svého zatčení v srpnu 2021 ve vězení. Jeho trestní rejstřík v Kalifornii zahrnuje odsouzení za vloupání, krádež a napadení. Odsouzení za napadení vzešlo ze shromáždění v říjnu 2019 poblíž mola v Santa Monice, kde Dempsey napadl lidi pokojně demonstrující proti tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi, uvedli žalobci. Dempsey se podle nich dopustil nejméně tří dalších činů "zákeřného politického násilí", které "z různých důvodů" nevedly k trestnímu obvinění.

Z federálních trestných činů souvisejících s 6. lednem bylo obviněno více než 1400 osob. Více než 900 z nich bylo usvědčeno a odsouzeno, přičemž zhruba dvě třetiny z nich dostaly tresty odnětí svobody v rozmezí od několika dnů až po 22 let, které dostal Tarrio.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění a čtyři policisté v následujících měsících spáchali sebevraždu.