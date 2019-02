Myslela jsem si, že mě Británie pochopí, lituje bývalá islamistka

Britka, která před čtyřmi lety se svými dvěma kamarádkami utekla z domova a přidala se k takzvanému Islámskému státu (IS), označila za špatné rozhodnutí Londýna odebrat jí britské občanství bez toho, že by si s ní nejdříve promluvili. Jak se svěřila britské BBC, uvědomuje si, že udělala obrovskou chybu tím, že se připojila k islamistům. Doufala přitom, že to Británie pochopí. Proti britskému rozhodnutí se dívka může odvolat.

Podle britského práva je možné odebrat britskému občanovi občanství pouze v případě, že má nárok na občanství jiné země. Begumová by údajně měla mít po své matce bangladéšské občanství. Tamní ministerstvo zahraničí nicméně sdělilo, že s případem nemá nic společného. Dívka je podle ministerstva Britka a o dvojí občanství si nikdy nepožádala.

Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů se nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil Islámský stát. Begumová v uplynulých letech porodila dvě děti, které však zemřely v důsledku podvýživy a nemocí. Třetí se jí narodilo v neděli. Nyní se dívka nachází v syrském uprchlickém táboře a chtěla by se vrátit domů.

"V Bangladéši jsem se nenarodila, nikdy jsem tam nebyla a ani nemluvím dobře bengálsky, tak jak mohou tvrdit, že mám bangladéšské občanství? svěřila se Begumová blízkovýchodnímu zpravodaji britské BBC. "Mám jediné občanství...a jestliže mi ho vezmete, nemám nic. Nemyslím si, že to mohou udělat," dodala s tím, že jde o "rozhodnutí, které změní její život a oni s ní ani nemluvili". "Doufala jsem, že Británie pochopí, že jsem udělala chybu, velkou chybu, protože jsem byla mladá a naivní," doplnila. Svůj názor na Islámský stát prý změnila poté, co uvěznil a mučil jejího manžela původem z Nizozemska, který se k radikálům rovněž připojil.

Útěk byl podle jejích slov nemožný. "Zabili by vás, kdybyste se o to pokusili," uvedla.

Ministr vnitra Sajid Javid nechtěl případ přímo komentoval, uvedl pouze, že institut odebrání občanství je možné použít pouze "v extrémních případech". "Bezpečnost naší země musí být na prvním místě," dodal.

V rozhovoru s televizní stanici ITV News Britka označila rozhodnutí ministerstva za "srdcervoucí". Uvedla nicméně, že se pokusí přes svého manžela získat nizozemské občanství. Její muž je nizozemským konvertitou k islámu, který se údajně vzdal syrským silám před dvěma týdny.

Právník rodiny Begumové uvedl, že zvažují "všechny právní možnosti", jak rozhodnutí Londýna zvrátit.