Na Mount Everestu se našla noha, zřejmě patřila horolezci pohřešovanému 100 let

Tým horolezců našel na úpatí Mount Everestu nohu, která patrně patří britskému horolezci zmizelému před 100 lety. Nález by mohl pomoci vyřešit jednu z největších záhad spojených s nejvyšší horou světa, informoval zpravodajský server BBC News.

Andrew Comyn "Sandy" Irvine se pokusil vystoupat na vrcholek Everestu v červnu 1924 se svým partnerem Georgem Mallorym. Oba ale zmizeli, a zatímco ostatky jeho partnera byly nakonec nalezeny, Irvinovo tělo nebylo nikdy objeveno.

Minulý měsíc ale tým, který na Mount Everestu natáčel dokument pro National Geographic, narazil na nohu čerstvě odkrytou tajícím ledem. Známý filmař a dobrodruh Jimmy Chin, který tým vedl, popsal objev jako "ohromný a emotivní okamžik".

Mnozí si kladli otázku, zda se Irvinovi a jeho partnerovi podařilo stát se prvními lidmi, kteří dosáhli vrcholu Everestu - 29 let předtím, než se to podařilo Edmundovi Hillarymu a Tenzingovi Norkejovi.

Během let se někteří snažili po Irvinově těle pátrat, protože s sebou měl mít fotoaparát s nevyvolaným filmem, který by mohl dokázat, zda on a George Mallory uspěli.

Britské úřady nyní ověřují totožnost nohy s pomocí vzorku DNA. Filmaři jsou si ale jisti, že noha patří Irvinovi, protože na ponožce je štítek s vyšitým jménem A.C. Irvine.

Noha byla objevena, když tým dokumentaristů v září sestupoval po centrálním ledovci Rongbuk na severní stěně Everestu. Cestou našli kyslíkovou láhev označenou datem 1933; v tomto roce byla na Everestu expedice, která našla předmět patřící Irvinovi.

Povzbuzen tímto možným znamením, že by Irvinovo tělo mohlo být poblíž, tým několik dní ledovec prohledával, než jeden z nich spatřil botu, jak se vynořuje z tajícího ledu. Byla to šťastná náhoda, protože podle jejich odhadu led roztál teprve týden před objevem.

Noha byla z tajícího ledu vyjmuta, aby ji nepoškodili krkavci, a předána čínským horolezeckým úřadům, které spravují severní stěnu Everestu.

Když Irvine zmizel, bylo mu 22 let a byl nejmladším členem expedice, která horolezecký svět fascinuje už 100 let. Dvojice horolezců byla naposledy spatřena živá 8. června 1924, když se vydala na vrchol. Malloryho tělo našel až v roce 1999 jeden americký horolezec.