Nákladní auto při nárazu do autobusové zastávky v Izraeli zranilo přes 30 lidí

Více než 30 lidí dnes bylo zraněno, když do autobusové zastávky v centrálním Izraeli narazil kamion. Oznámila to izraelská zdravotnická služba. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie, která má podezření, že šlo o teroristický útok, napsal server The Times of Israel (ToI). Řidiče vozu podle policie zasáhli a "neutralizovali" ozbrojení civilisté.

Zdravotnická služba Magden David Adom uvedla, že do nemocnice převezla 35 lidí, stav šesti z nich je vážný a dalších pěti středně vážný. Dvacet lidí utrpělo lehčí zranění a čtyři osoby jsou v šoku. Mnozí ze zraněných jsou podle izraelských médií senioři, kteří vystupovali z autobusu a měli v plánu navštívit nedaleké muzeum.

Incident se stal u glilotské křižovatky nedaleko Herzlije. V oblasti sídlí velitelství izraelské rozvědky Mossad a několik zpravodajských jednotek izraelské armády, včetně vysoce postavené jednotky 8200, uvedl server ToI.