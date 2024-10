Nález 39 mrtvých Vietnamců v britském Grays před 5 lety patří k nejhorším svého druhu

Před pěti lety, 23. října 2019, našli britští policisté v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays v hrabství Essex kamion s 39 mrtvolami, jak se později ukázalo, jednalo se o migranty z Vietnamu. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen, nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge.

Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru. Policie v souvislosti s případem postupně zadržela desítky lidí v Británii, Irsku a ve Vietnamu.

Policisté byli na kamion upozorněni neznámým volajícím a ihned zatkli 25letého řidiče kamionu Maurice Robinsona ze Severního Irska. Robinson se později přiznal k neúmyslnému zabití 39 lidí. K zabití 39 migrantů se také přiznal Ir Ronan Hughes, který si chladírenský kontejner pronajal.

Soud v Londýně začal výběrem poroty v říjnu 2020. Obžalováni byli čtyři muži - soud je v prosinci 2020 shledal vinnými z pašování a smrti 39 vietnamských migrantů a v lednu 2021 jim uložil tresty vězení od 13 do 27 let. Nejvyšší trest dostal 43letý Rumun, který podle obžaloby cestu migrantů v chladírenském kontejneru do Británie zorganizoval: Gheorghe Nica si má ve vězení odpykat 27 let. Druhý nejvyšší trest uložil soud přepravci Hughesovi, který má za mřížemi strávit 20 let. Čtyřiadvacetiletý Eamonn Harrison, který část cesty řídil kamion, a 26letý řidič Robinson, který kamion převezl do Británie, dostali 18 respektive 13 let a čtyři měsíce. Soudce přitom stanovil, že si budou muset všichni čtyři odsouzení odpykat ve vězení nejméně dvě třetiny trestu místo obvyklé poloviny.

Tresty rozdával i vietnamský soud, který za napomáhání nelegální migraci v polovině září 2020 odsoudil sedm lidí. Muži ve věku 26 až 36 let si vyslechli podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu od dvou a půl do sedmi a půl let vězení.

Británií otřásl podobný případ v červnu 2000, kdy bylo v nákladním vozu s nizozemskou poznávací značkou v britském přístavu Dover nalezeno 58 mrtvých čínských uprchlíků. Z šedesátičlenné skupiny, která se chtěla ilegálně dostat do Británie, přepravu v uzavřeném kontejneru přežili pouze dva běženci, ostatní se udusili. Britský soud v dubnu následujícího roku odsoudil nizozemského řidiče za neúmyslné zabití ke 14 letům odnětí svobody a soud v Rotterdamu v květnu odsoudil k 30 měsícům až devíti letům vězení sedm členů převaděčské skupiny, kterou vedli turečtí občané.