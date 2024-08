NASA rozhodne do konce měsíce, jak se vrátí na Zem astronauti uvázlí na ISS

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) rozhodne do konce srpna, jak se dva astronauti uvázlí na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vrátí na Zem. Napsala to ve středu agentura AFP s odkazem na prohlášení představitele úřadu. Astronauti se buď vrátí na palubě lodi Starliner, která měla však při letu do vesmíru technické potíže, nebo za použití lodě Crew Dragon, která má naplánovaný let nazpět až v únoru.

Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová docestovali na ISS na začátku června. K tomuto účelu byla poprvé použita kosmická loď Starliner, kterou vyrobila společnost Boeing. Když se loď přibližovala k ISS, zaznamenala technické potíže kvůli úniku paliva a selhání několika naváděcích trysek. Posádka se měla vrátit na Zemi za použití této lodi 14. června.

Část problémů s lodí Starliner se zřejmě podařilo vyřešit a NASA do konce měsíce musí rozhodnout, zda je loď dostatečně bezpečná pro zpáteční let s astronauty na palubě, uvedl šéf NASA pro operace ve vesmíru Kenneth Bowersox. Pokud NASA rozhodne, že loď není dostatečně bezpečná, vrátí se Starliner z vesmíru bez posádky.

V takovém případě by dvojice astronautů musela počkat na kosmickou loď Crew Dragon od konkurenční společnosti SpaceX. Ta na ISS odletí na konci září, na Zem by se však měla vrátit až v únoru.

Podle šéfa astronautů NASA Joea Acaby Wilmore a Williamsová snáší neočekávaně dlouhý pobyt na ISS dobře. "Věděli, že tato mise nebude možná perfektní," uvedl Acaba s tím, že dvojice astronautů si byla vědomá, že při prvním letu do vesmíru kosmické lodě existují "jistá rizika".

Pokud by se astronauti vrátili na Zem na palubě lodi konkurence, tak by to bylo pro Boeing velké selhání, uvádí agentura AFP. NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednala kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a kvůli následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až letos 5. června.