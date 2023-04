Navzdory oficiálnímu příměří boje v Súdánu stále pokračují

V Chartúmu navzdory prodlouženému příměří pokračují tvrdé boje mezi súdánskou armádou a milicemi, armáda na město útočí ze všech směrů i s pomocí letectva a dělostřelectva, uvedl dnes server BBC. V metropoli jsou stále miliony civilistů a dochází tam zásoby potravin. Británie a Nizozemsko ukončily evakuační lety, kterými přepravovaly do bezpečí své občany.

Třídenní příměří uzavřené začátkem tohoto týdne bylo o další tři dny prodlouženo ve čtvrtek, ale znesvářené strany je nerespektují. Klid zbraní měl skončit až dnes v noci, ale od soboty jsou hlášeny v Chartúmu tvrdé boje. "Znovu jsme se vzbudili za zvuků bojových letadel a protileteckých zbraní, rány byly slyšet v širokém okolí," řekl agentuře AFP jeden z obyvatel súdánské metropole. Agentura Reuters citovala očitého svědka, podle něhož armáda s pomocí dronů zaútočila na pozice milic poblíž velké ropné rafinerie.

Podle AFP se dnes v Chartúmu bojuje u tamní vojenské základny a také na severním předměstí. Armáda tvrdí, že zneškodnila konvoje milic RSF, které k městu mířily od západu. Podle reportéra agentury Reuters se ale od sobotního večera situace mírně uklidnila, armáda na ulicích metropole rozmisťuje policejní posily.

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojuje armáda vedená generálem Abdalem Fattáhem Burhánem a Jednotky rychlé podpory (RSF), kterým velí dřívější Burhánův spojenec, Muhammad Hamdan Dagalo. Oba společně zorganizovali dva vojenské převraty v letech 2019 a 2021, z nichž ten první připravil o moc dlouholetého prezidenta Umara Bašíra.

Podle súdánského ministerstva zdravotnictví dosud zemřelo nejméně 528 lidí, přes 4500 dalších utrpělo zranění. Podle AFP je ale bilance nejspíš značně podhodnocená, protože na ulicích Chartúmu leží velké množství těl, o která se zatím nikdo nepostaral ani je neidentifikoval.

Boje vyhnaly z metropole desetitisíce lidí a podle OSN nejspíš způsobí rozsáhlou humanitární krizi. Ředitel německé pobočky Světového potravinového programu (WFP) Martin Frick agentuře DPA řekl, že už před vypuknutím konfliktu v Súdánu hladověla třetina populace, nyní se cena potravin znovu astronomicky zvýší a nedostatek potravin dopadne úplně na všechny. Súdán má 46 milionů obyvatel.

Bývalý súdánský premiér Abdalláh Hamduk v projevu na konferenci v Keni varoval, že pokud budou boje v zemi pokračovat, může to být pro svět "noční můra" s horšími důsledky, než měly konflikty v Sýrii a Libyi, napsal server BBC.

Británie v sobotu ukončila evakuační lety, i když v zemi dál zůstávají britští občané. Od úterý evakuovala celkem 1888 lidí. S evakuacemi končí i Nizozemsko, oznámilo tamní ministerstvo zahraničí. Osmý a poslední let odletěl z Chartúmu v sobotu, celkem Nizozemsko odvezlo 160 svých občanů. Zoufalí lidé se nyní pokoušejí zemi opustit po moři, v přístavu Port Súdán u Rudého moře se bojuje o místa na lodích, které míří do Saúdské Arábie a do Jemenu, napsal server BBC.