Názorové rozdíly při vyjednávání o Gaze zůstávají veliké, uvedla egyptská TV

Názorové rozdíly při vyjednávání o konfliktu v Pásmu Gazy zůstávají veliké, uvedla dnes večer podle agentury Reuters egyptská televize Al-Káhira s odvoláním na své zdroje. Spojené státy předtím mluvily o slibném začátku dalšího kola rozhovorů v katarském Dauhá.

Televize s odvoláním na svůj "vysoce postavený egyptský zdroj" také uvedla, že egyptská delegace zintenzivňuje úsilí o dosažení dohody o příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

"Dnes je slibný začátek," řekl novinářům mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. I on ale podle serveru listu The Times of Israel podotkl, že k dosažení dohody mezi Izraelem a Hamásem je potřeba ještě vykonat mnoho práce.

V Dauhá jednají zástupci Izraele se zprostředkovateli z Kataru, Egypta a Spojených států. Hamás se diskuzí přímo neúčastní, je o nich ale informován. Všichni účastníci jednání podle Reuters počítají s tím, že bude pokračovat i v pátek. Svou účast Hamás omezil poté, co byl na konci července v Teheránu zabit šéf jeho politického křídla Ismáíl Haníja.

Válka v Gaze začala loni 7. října po teroristickém útoku Hamásu a dalších palestinských ozbrojenců na Izrael. Zemřelo při něm na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 250 bylo uneseno do Gazy. V úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, od té doby zahynulo přes 40.000 lidí, také převážně civilistů. Velká většina zdejších obyvatel musela opustit své domovy a přežívá ve velmi těžkých podmínkách.