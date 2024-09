Nehammer uznal porážku ÖVP, Kickl chce FPÖ jako vedoucí vládní sílu

Rakouský lidovecký kancléř Karl Nehammer (ÖVP) uznal porážku své strany v dnešních parlamentních volbách a vítězství pravicově populistických Svobodných (FPÖ). Lidová strana ale podle něj musí dostát svým slibům. Mezi nimi byl i ten, že nevstoupí do koalice s FPÖ, pokud by si její lídr Herbert Kickl nárokoval post kancléře. Kickl sám dnes v televizi na základě aktualizovaných prognóz výsledků dnešních voleb prohlásil, že jeho strana je připravena vést vládu.

"Byla to opravdová stíhací jízda a my jsme se nedokázali dostat na první místo," připustil šéf lidové strany i vlády. Úkolem pro budoucnost je podle něj nyní podrobně vyhodnotit výsledky a zjistit, "proč radikálové dostali více hlasů než my, kteří zastupujeme sílu středu".

V televizi ORF však Nehammer řekl, že očekává, že zůstane v čele rakouských lidovců a také znovu ujistil, že trvá na svém odmítavém stanovisku ohledně vytvoření vlády s účastí Kickla. Ten prohlásil, že jeho strana je připravena vládu vést a zdůraznil, že výsledek voleb nemohl být jasnější. FPÖ je podle Kickla připravena k rozhovorům se všemi stranami.

Podle aktualizovaného odhadu, který po sečtení tří čtvrtin odevzdaných hlasů nabídly agentura APA a televize ORF, získává FPÖ 29 procent hlasů. Druhá podle této sondáže vzniklé ve spolupráci se společností Foresight skončila ÖVP se ziskem 26,3 procenta. Třetí je ve stejném odhadu opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 21 procenty.

O čtvrtou příčku svádějí souboj zbývající dvě parlamentní strany - Liberální strana Nové Rakousko a Liberální fórum (NEOS) a Zelení, kteří mají okolo devíti, respektive více než osm procent. Přes čtyřprocentní hranici se zjevně nedostaly Komunistická strana Rakouska (KPÖ), ani Strana piva.

Alternativou coby koaliční partner by pro lidovce mohla být právě SPÖ. Takové spojení, v minulosti obvyklé, však pozorovatelé považují za obtížné, protože šéf SPÖ Andreas Babler stranu posunul dále doleva požadavky, jako je zavedení 32hodinového pracovního týdne.

Předseda SPÖ Andreas Babler dnes řekl, že je "samozřejmě" připraven vstoupit do jednání s lidovou stranou. Agentura APA však upozorňuje, že ÖVP a SPÖ spolu ještě nemusí mít většinu v Národní radě. Spolkový tajemník SPÖ Klaus Seltenheim dnes hovořil o bolestném výsledku, který přisuzoval i vnitrostranickým sporům.

Šéfka NEOS Beate Meinlová-Reisingerová zase zdůraznila, že její strana je připravena pomoci zabránit vzniku vlády svobodných a lidovců. Také šéf Zelených a nynější vicekancléř Werner Kogler řekl, že jeho strana je připravena k rozhovorům.

Už předvolební průzkumy ukazovaly na možný bezprecedentní úspěch krajní pravice. Nynější kancléř Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Kickl nenárokoval post kancléře.

Kickl je polarizující osobností s pravicově-populistickými politickými postoji. Spolkový prezident Alexander Van der Bellen už před volbami prohlásil, že by Kickla spolkovým kancléřem nejmenoval, což mu rakouská ústava umožňuje.