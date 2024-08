Nejméně 11 lidí zahynulo při teroristickém útoku na restauraci v Mogadišu

Nejméně 11 lidí zahynulo při teroristickém útoku na restauraci v somálské metropoli Mogadišu, informovala dnes s odkazem na somálskou policii agentura DPA. K útoku se přihlásilo islamistické teroristické hnutí Šabáb napojené na síť Al-Káida, které přiznalo zodpovědnost i za smrtící útok na pláž a hotel ze začátku srpna.

V restauraci, která byla oblíbená i u příslušníků bezpečnostních složek, explodovala na dálku ovládaná nálož. Většina obětí je podle policie z řad civilistů, kromě 11 mrtvých jsou další čtyři lidé zranění.

Útok přichází dva týdny poté, co po explozi a střelbě na pláži v Mogadišu zemřelo nejméně 32 civilistů. Ozbrojenci Šabábu na oblíbené pláži Lido stříleli do lidí, další se pokusili vtrhnout do hotelu. Desítky lidí byly zraněny.

Šabáb má v Somálsku některé oblasti pod kontrolou, z hlavního města však byli jeho bojovníci v posledních letech vytlačeni. Přesto se tam stále objevují útoky na vládní instituce a hotely či restaurace, kde podle islamistů převládá západní životní styl.