Nejméně 300 tisíc Afričanů podle modelu OSN podlehne koronaviru

Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA) oznámila, že pandemie covid-19 pravděpodobně připraví o život více než 300 tisíc Afričanů a až 29 milionů obyvatel kontinentu uvrhne do extrémní chudoby. Komise proto požádala dárce o finanční pomoc pro Afriku ve výši 100 miliard dolarů, informovala agentura Reuters.

V 54 afrických státech bylo dosud zaznamenáno méně než 20 tisíc případů koronaviru, což je zlomek světové bilance více než dvou milionů nakažených. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně ve čtvrtek varovala, že za tři až šest měsíců může být v Africe nakaženo až deset milionů lidí.

"Z důvodu ochrany (zdraví) a v zájmu budování naší společné prosperity je zapotřebí nejméně 100 miliard dolarů," stojí v prohlášení, podle něhož mají peníze přispět k okamžitému zřízení záchranného mechanismu pro Afriku.

UNECA také podpořila výzvu afrických ministrů financí, kteří žádají o finanční stimul v podobě dalších 100 miliard dolarů, do něhož by bylo zahrnuto zastavení plateb spojených se splácením dluhů.

UNECA vytvořila čtyři modely, které mapují budoucí vývoj pandemie v Africe na základě různě přísných preventivních opatření. V případě, že by africké státy žádná omezení nezavedly, by nákaza podle modelu letos postihla 1,2 miliardy Afričanů a 3,3 miliony z nich by připravila o život. V Africe žijí 1,3 miliardy lidí.

Většina afrických států nicméně už zavedla různé formy sociálního distancování od zákazu vycházení po zavírání podniků a další omezení volného pohybu.

I v nejlepším případě, kdy vlády zavedou přísná opatření za situace, kdy bude týdně na 100 tisíc obyvatel připadat 0,2 úmrtí, by se podle odhadů UNECA koronovirem časem nakazilo bezmála 123 milionů lidí, 2,3 miliony by musely být hospitalizovány a 300 tisíc lidí by zemřelo.

Situaci v Africe komplikuje skutečnost, že asi 36 procent obyvatel kontinentu nemá doma tekoucí vodu na mytí rukou a v průměru na 1000 lidí připadá 1,8 nemocničního lůžka, což je výrazně méně než v Evropě.

Africe nejspíše může pomoci, že skoro 60 procent její populace je mladší 25 let a mladí lidé mají většinou lehčí průběh nemoci. Na druhou stranu velkou část afrických měst tvoří hustě zalidněné slumy, kde hrozí větší riziko šíření nákazy, a značná část lidí je také oslabena v důsledku HIV/AIDS, tuberkulózy a podvýživy.

Afrika 94 procent léků dováží, uvádí zpráva UNECA s tím, že 71 zemí omezilo či zakázalo vývoz zboží, které je považováno za klíčové pro boj s nákazou.

"V nejlepším případě... by na testování, ochranné pomůcky a léčbu lidí, kteří musí být hospitalizováni, bylo zapotřebí 44 miliard dolarů," uvádí zpráva. Takové peníze ale Afrika, jejíž ekonomika by mohla kvůli koronavirové krizi zaznamenat propad až 2,6 procenta, nemá.

"Odhadujeme, že pět až 29 milionů lidí bude v důsledku dopadu covid-19 uvrženo pod hranici extrémní chudoby, kdy budou mít 1,90 dolaru na den," stojí ve zprávě.

Pouze Nigérie podle odhadů letos přijde o 14 až 19,2 miliardy dolarů z příjmů z vývozu ropy a ceny afrických komodit také výrazně klesly. Ohrožen je rovněž export afrického textilu a příjem z cestovního ruchu, který tvoří asi 8,5 procenta afrického HDP.