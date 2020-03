Neklid, slzný plyn a kouř. Turecké síly v noci útočily přes hraniční plot

Situace na pozemní turecko-řecké hranici, přes niž chtějí do EU proniknout stovky migrantů, je nadále neklidná. Podle řeckých médií i během noci na neděli turecké síly útočily přes hraniční plot slzným plynem, kouřovými bombami i zábleskovými granáty. O rozruch se v Řecku postaralo video pořízené termokamerou místní policie, na němž je zachyceno ozbrojené vozidlo údajně při pokusu prorazit hraniční plot, a uvolnit tak uprchlíkům a migrantům cestu do Evropy.

Záběry, které odvysílala i řecká televize Skai, ukazují údajně tureckého obrněnce typu Hizir/Ates, který je určen k ostraze hranic, jak se snaží strhnout drátové pletivo s pomocí ocelového lana uvázaného k plotu, informovala agentura DPA.

Další videa podle médií ukazují turecké vojáky házející kartuše se slzným plynem nebo kouřové bomby přes hranici. Turecký ministr zahraničí Süleyman Soylu ale taková obvinění ze strany Řecka odmítl.

Ankara minulý měsíc vyvolala znepokojení v řadě evropských zemí poté, co oznámila, že pro migranty otevírá své hranice s Evropskou unií. Turecko tak de facto přestalo plnit dohodu z roku 2016, kdy za příslib finanční pomoci s řešením situace milionů uprchlíků na svém území slíbilo přispět k zastavení migrační vlny do Evropy. Do Řecka se nyní opět snaží proniknout tisíce lidí.

Atény I Ankara mají na hranici policisty i vojáky a navzájem se obviňují z použití násilí.

Neklidná je situace kolem migrantů také na řeckých ostrovech. Podle agentury AP na ostrově Lesbos vypukl požár v uprchlickém centru a zničil místní sklad s nábytkem a elektrem. Hasiči uvedli, že nikdo nebyl zraněn.