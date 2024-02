Německo od 1. dubna částečně legalizuje konzumaci konopí pro rekreační účely. Poslanci Spolkového sněmu dnes i přes odpor opoziční konzervativní unie CDU/CSU schválili možnost mít doma až 50 gramů této drogy a pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny. Vzniknout mohou také pěstitelské kluby, které pro své členy mohou měsíčně produkovat 25 kilogramů konopí. V debatě před hlasováním spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach do poslední chvíle poslance přesvědčoval o nezbytnosti částečně legalizovat konzumaci i pěstování konopí.

"Sledujeme tím dva cíle. Tím prvním je boj proti černému trhu. Druhým cílem je lepší ochrana dětí a mládeže," řekl Lauterbach. Podle ministra nelze pokračovat se stávajícím stavem. "Když se podíváme na mládež a děti, tak v letech 2011 až 2021, tedy za deset let, počet konzumentů v této obzvláště ohrožené věkové skupině stoupnul o padesát procent. Ve věku od 18 a 25 let stoupnul za deset let o 100 procent," uvedl ministr.

Děti a mládež se k marihuaně snadno dostávají díky černému trhu, takto nabízené produkty jsou ale podle ministra značně znečištěné. "Obsahují toxické koncentrace," řekl Lauterbach.

"Můžeme strčit hlavu do písku a můžeme o tom debatovat v hospodách, nic z toho ale nevyřeší jediný problém," řekl ministr, podle kterého je jedinou správnou cestou částečná legalizace. "Vznikne tak alternativa k černému trhu. Navíc se zaměříme na osvětu s tím, co marihuana dělá s dětskými mozky. Zpřísníme také tresty pro ty, kteří ji budou organizovaně prodávat dětem a mládeži," uvedl.

Lauterbach poznamenal, že chápe, že to není snadné rozhodnutí. "Ale i odborníci na závislosti říkají, že se musíme po této cestě vydat. Musíme se zbavit tabuizace a trestání," dodal.

Hlasování předcházela několikaměsíční debata, ve které se opoziční konzervativní unie CDU/CSU postavila ostře proti Lauterbachově návrhu. Také dnes se konzervativci snažili ostatní poslance přesvědčit o zbytečnosti a nebezpečnosti takového kroku. Opozice mimo jiné poukazovala na to, že povolené množství konopí na veřejnosti je příliš veliké, protože 25 gramů postačí na 75 jointů, takže bude těžké odlišit překupníka od spotřebitele.

Pro vládní návrh nakonec hlasovalo 407 poslanců, proti jich bylo 226 a čtyři zákonodárci se zdrželi.

Spolkovým sněmem přijatý návrh neznamená naprostou legalizaci konopí, nejčastěji se proto hovoří o částečné legalizaci, případně o takzvané dekriminalizaci. Držení konopí a jeho pěstování zůstává regulováno.

Pěstitelské kluby, které mohou mít nejvýše 500 členů a které nesmí být v okruhu sto metrů od školek, škol a zařízení pro mládež, začnou fungovat od 1. července. Sloužit budou jako výdejová místa pro své členy, kteří takto mohou měsíčně získat až 50 gramů. Maximální denní odběr bude omezen na 25 gramů. Toto množství budou moci dospělí beztrestně držet na veřejnosti, v soukromí ale mohou mít až 50 gramů.

V Německu je nyní stejně jako v Česku legální užívání konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou lékaři například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.