Německou ministryni zahraničí Baerbockovou šokovala návštěva Číny

Cesta do Číny byla místy více než šokující, řekla dnes poslancům Spolkového sněmu německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, která asijskou mocnost navštívila minulý týden. Podle agentury Reuters neupřesnila, co přesně ji šokovalo, ale použila tato slova poté, co hovořila o stále represivnějším chování Číny uvnitř a stále agresivnějším navenek.

Baerbocková přímočaře vyjádřila dojmy z návštěvy Číny, kde mimo jiné varovala, že jakýkoli pokus Pekingu ovládnout Tchaj-wan by byl nepřijatelný. Šéfka německé diplomacie rovněž upozornila, že Čína se chce řídit vlastními pravidly na úkor mezinárodního řádu. Peking zase požádal Německo, aby podpořilo "znovusjednocení" Číny s Tchaj-wanem, a trval na tom, že Čína a Německo nejsou protivníky, ale partnery.

Když dnes Baerbocková o své cestě hovořila ve Spolkovém sněmu, připustila, že částečně "byla opravdu více než šokující". Řekla také, že pro Německo je Čína partnerem, konkurentem a systémovým protivníkem. Nyní přitom nabyla dojmu, že "aspekt systémových soupeřů je stále výraznější".

Čína je největším obchodním partnerem Německa, ale to neznamená, že je také nejdůležitějším obchodním partnerem, zdůraznila Baerbocková. Německá vláda podle ní chce s Čínou spolupracovat, ale nechce opakovat chyby z minulosti, například věřit představě "Wandel durch Handel", tedy tomu, že prostřednictvím obchodu může Západ docílit politických změn autoritářských režimů.

Baerbocková dnes rovněž řekla, že Čína má odpovědnost usilovat o mír ve světě, zvláště využíváním svého vlivu na Rusko ve válce proti Ukrajině. Politička uvítala slib Pekingu, že nebude dodávat zbraně Rusku, ale dodala, že Berlín bude sledovat, jak je slib v praxi dodržován.