Nenávist vůči Židům se zvyšuje. Vinna je krajní pravice

Podle organizace Kantor Center jsou evropští Židé stále častěji terčem rasistických útoků. Údajně je na vině vzestup krajní pravice, která tak podporuje sílící antisemitismus. Informaci uvedl server theguardian.com.

Vyplývá to z údajů globální studie o antisemitismu organizace Kantor Center, která se zabývá studiem současného evropského židovství. Tento nárůst potvrzují i některé antisemitské slogany a symboly, které připomínají třicátá léta a jsou stále častěji k vidění. Vedle toho organizace zaznamenala hned několik pouličních demonstrací.

Organizace Kantor Center zveřejnila zprávu, ve které zachycuje důkazy o vzrůstajícím antisemitismu v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii, Jižní Americe a Jižní Africe. Údajně došlo k 327 závažným případům násilí, vandalismu a znesvěcení v roce 2017 v souvislosti s antisemitismem. Naopak v roce 1989 zaznamenala organizace pouze 78 podobných případů. V minulém roce se nejčastěji jednalo o útoky na jednotlivce, skupiny nebo vandalismus na hřbitovech a v synagogách.

Zároveň ale zpráva připouští hned několik změn k lepšímu. Údajně vlády hned několika zemí finančně přispívají na ochranu židovské komunity. A například policie na ulicích méně častěji vyžaduje prokázání totožnosti než v minulých letech. Je to i z toho důvodu, že se pozornost krajní pravice odklonila k nelegální migraci. To všechno ale nemusí podle organizace nutně znamenat jenom pozitivum. "Pokud jsou stále nezbytná bezpečnostní opatření, tak to není v pořádku. Často dochází k nenávistným slovním urážkám hlavně na pracovištích, ve školách nebo na dětských hřištích," uvádí organizace ve zprávě.

Nárůst demonstrací zapříčinilo také kontroverzní prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa, který na konci minulého roku uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.