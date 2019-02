Nepřímé následky bojů. Ve válkách ročně zemře sto tisíc kojenců

Více než sto tisíc kojenců zemře ročně kvůli válkám a dalším ozbrojeným konfliktům v deseti nejhůře postižených zemích světa. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila u příležitosti zahájení mnichovské bezpečnostní konference organizace na ochranu práv dětí Save the Children. Téměř každé páté dítě na světě podle ní vyrůstá v oblasti postižené ozbrojenými střety.

K desítce zemí, které jsou podle Save the Children pro děti nejnebezpečnější, patří Afghánistán, Jemen, Jižní Súdán, Středoafrická republika, Kongo, Sýrie, Irák, Nigérie, Somálsko a Mali.

V těchto zemích v letech 2013 až 2017 zahynulo v důsledku ozbrojených konfliktů nejméně 55 tisíc kojenců. "Pokud se připočtou děti do věku pěti let, je to dokonce 868 tisíc mrtvých," uvedla organizace Save the Children. Většina nejmenších dětí zemřela na nepřímé následky bojů, jako je podvýživa, zničená infrastruktura a nedostatečný přístup k lékařské péči.

Ve srovnání s tím ve jmenované desítce zemí podle organizace na ochranu dětí ve stejném období zahynulo "jen" 175 tisíc dospělých. "Utrpení dětí ve válkách je stále větší," uvedla Susanna Krügerová, ředitelka Save the Children pro Německo.

V roce 2017 v oblasti postižené válkou či jiným ozbrojeným konfliktem vyrůstalo podle Save the Children 420 milionů dětí, tedy 18 procent všech dětí na světě. "To je nejvíc za posledních dvacet letech," uvedla ředitelka organizace Helle Thorningová-Schmidtová. V roce 2016 podle ní žilo v konfliktních oblastech asi o 30 milionů dětí méně než o rok později.