Netanjahu dnes prohlásil, že Izrael dokončí likvidaci všech praporů hnutí Hamás, včetně těch v Rafáhu

Izrael dokončí likvidaci všech praporů palestinského hnutí Hamás včetně těch v Rafáhu na jihu Pásma Gazy a nic tomu nezabrání. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Před spuštěním rozsáhlé vojenské operace v Rafáhu, kam se z ostatních částí Pásma Gazy po začátku konfliktu uchýlil velký počet civilistů, varuje Izrael řada zemí mezinárodního společenství, ale i jeho blízcí spojenci. Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Washington od Izraele nedostal žádný termín operace v Rafáhu.

"Neexistuje žádná síla na světě, která by nás zastavila. Mnozí se nás sice pokouší odradit, ale to nepomůže. Protože to, co nepřítel udělal, to už nikdy víc neudělá," prohlásil Netanjahu. "Chráníme existenci země, která je zároveň osobní existencí každého z vás, našich rodin, vašich přátel, ale i budoucích generací," dodal Netanjahu v projevu k nově odvedeným vojákům na základně v centrálním Izraeli.

Izrael předpokládá, že se v Rafáhu ukrývá vedení Hamásu a je tam zadržována část rukojmích unesených při teroristickém útoku hnutí a jeho spojenců loni v říjnu. Netanjahu už v pondělí bez podrobností uvedl, že izraelská vláda má datum zahájení operace v Rafáhu.

Šéf americké diplomacie byl na tiskové konferenci ve Washingtonu tázán, zda americká vláda takovýto termín zná. "Ne, nemáme termín jakékoli operace v Rafáhu," odpověděl. Dodal, že USA dávají Izraelcům najevo své hluboké pochybnosti o jejich schopnosti dostat za takovéhoto scénáře civilisty do bezpečí a že s nimi mluví o alternativních postupech.

Před začátkem ofenzivy plánuje Izrael evakuovat z Rafáhu civilisty a izraelské ministerstvo obrany v pondělí vypsalo výběrové řízení, v němž hledá dodavatele stanů. Těch nakoupí 40.000, informoval dnes s odvoláním na nejmenovaného představitele server The Times of Israel (ToI).

Do Rafáhu u hranic s Egyptem se před boji v jiných částech Pásma Gazy uchýlil více než milion Palestinců, což představuje polovinu populace oblasti. Mezinárodní společenství, včetně nejbližšího spojence Izraele, kterým jsou Spojené státy, dává najevo obavy z toho, že izraelský vpád do Rafáhu bude znamenat velké ztráty na životech.

Válka v Pásmu Gazy trvá více než šest měsíců. Hamás, který USA a EU považují za teroristickou organizaci, zaútočil 7. října na komunity v jižním Izraeli, kde ozbrojenci zabili asi 1200 lidí a dalších zhruba 250 unesli. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna asi polovina rukojmích výměnou za palestinské vězně. V zajetí je podle agentury Reuters stále 133 rukojmích.

Izraelská ofenziva si podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem vyžádala životy nejméně 33.360 Palestinců, z toho 153 za posledních 24 hodin, a dalších 75.993 jich bylo zraněno.