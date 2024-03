Netanjahu: Izrael bude pokračovat v ofenzivě proti Hamásu navzdory tlaku

Izrael bude navzdory rostoucímu zahraničnímu tlaku pokračovat v ofenzivě proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás v Pásmu Gazy, a to včetně Rafáhu na jihu tohoto území. Podle agentury Reuters to dnes uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

"Je zde mezinárodní tlak a roste, ale zejména když se mezinárodní tlak zvyšuje, musíme se semknout, musíme se společně postavit proti pokusům zastavit válku," řekl předseda izraelské vlády v projevu ke studentům vojenské školy v jižním Izraeli. Dodal, že armáda bude bojovat proti Hamásu v celém Pásmu Gazy, včetně Rafáhu. Město u hranic s Egyptem Netanjahu označil za poslední baštu Hamásu. "Kdokoli nám říká, abychom v Rafáhu nezasahovali, říká nám, abychom válku prohráli, a to se nestane," uvedl premiér.

Netanjahu zároveň Hamás obvinil, že využívá palestinské civilisty jako lidské štíty, zatímco Izrael se snaží civilní ztráty minimalizovat. Podle izraelského premiéra by lídři západních zemí měli pochopit, že "porážkou vrahů ze 7. října se zabrání dalšímu 11. září". Tím Netanjahu odkázal na teroristický útok z roku 2001 na Spojené státy.

Izrael ofenzivu v Pásmu Gazy zahájil po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na izraelském území zabili 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich.

Americký prezident Joe Biden už v únoru vyzval Netanjahua, aby nezačínal pozemní operaci v Rafáhu, dokud nebude mít reálný plán evakuace a zajištění bezpečnosti více než milionu lidí, kteří do této oblasti utekli od října před boji a intenzivním izraelským bombardováním.

Komentátor deníku The Washington Post (WP) ve středu napsal, že USA zvažují, že by Izraeli při ofenzivě v Rafáhu zakázaly používat americké zbraně. Z bojů v Rafáhu mají obavy i další země, podle nichž by takový krok ještě zhoršil už tak katastrofální humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde umírá přes 100 lidí denně kvůli bojům a kde také podle úřadů OSN hrozí hladomor.

Aktuální bilance palestinských obětí v Pásmu Gazy od začátku války loni v říjnu dnes stoupla na 30.800, zranění utrpělo 72.298 lidí, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem na svém telegramovém profilu.

Spojené státy, které jsou spolu s Egyptem a Katarem prostředníkem v jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem, se v posledních týdnech intenzivně snaží o dohodu o příměří.