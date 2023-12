Netanjahu vyzval řadové členy hnutí Hamás ke kapitulaci, mají přestat umírat za šéfa Sinvára

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval ozbrojence z palestinského hnutí Hamás, aby se vzdali izraelské armádě, která proti nim bojuje v Pásmu Gazy. Netanjahu také podle serveru BBC v neděli řekl, že válka bude ještě nějakou dobu trvat, ale už přišel "začátek konce hnutí Hamás". O víkendu náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi prohlásil, že hnutí Hamás se začíná rozpadat, desítky členů Hamásu už se vzdaly a takových případů každý den přibývá.

"V předchozích dnech se našim jednotkám vzdaly desítky teroristů z Hamásu," řekl Netanjahu. "Vzkazuji teroristům z Hamásu: je konec, neumírejte pro Sinvára, vzdejte se," dodal izraelský premiér s odkazem na šéfa Hamásu v Pásmu Gazy, kterým je Jahjá Sinvár. Netanjahu dodal, že válka je stále "v plném proudu", ale už přišel začátek konce Hamásu.

Minulý týden se na sociálních sítích objevily fotografie, na nichž skupiny mužů svlečených do spodního prádla klečí na zemi v přítomnosti izraelských vojáků. V sobotu se objevilo video pořízené podle serveru The Times of Israel (ToI) týž den na severu Pásma Gazy, na němž je před skupinou svlečených mužů zřejmě jejich velitel, rovněž svlečený, s rukama a zbraní nad hlavou, který se vzdává armádě.

"Vidíme každý den více a více zabitých a zraněných teroristů a v posledních dnech se jich také stále více vzdává," uvedl v sobotu náčelník generálního štábu izraelské armády Halevi. Řekl také, že je stále více zřejmé, že vedení Hamásu si nedělá vůbec starosti o palestinské civilisty v Pásmu Gazy.

Izraelská tajná služba v neděli také zveřejnila videozáznam, na němž vyslýchá bývalého ministra komunikací Hamásu Júsifa Mansího. Ten mimo jiné vypověděl, že lidé v Pásmu Gazy kritizují Sinvára, že zničil jejich území a že se ho "musí zbavit". "Neviděl jsem nikoho v Gaze, kdo by Sinvára podporoval... jsou tam lidé, kteří se dnem a nocí modlí k Bohu, aby je od něj zachránil," řekl také Mansí na 14minutovém videu. Dodal, že přijel k výslechu 7. prosince. Šin Bet podle ToI neuvedla, kdy Mansího zatkla, ani ze kdy video pochází.

Mansí také na záznamu řekl, že Hamás v minulosti dostával peníze od mezinárodních organizací a od Kataru na různé projekty a také finance od Íránu. "Financování národních projektů přišlo od různých mezinárodních institucí... většina z peněz nešla přes správné kanály," dodal podle serveru ToI.

Hamás Pásmo Gazy ovládl v roce 2007 po bojích s palestinskou stranou Fatah, kterou jen těsně porazil ve volbách v roce 2006. Od té doby se parlamentní volby na palestinských územích nekonaly. Hamás vytvořil v Gaze vlastní vládu a instituce paralelní s vládou Palestinské autonomie, která sídlí na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a jejímž prezidentem je Mahmúd Abbás, šéf Fatahu.