Nevídané klimatické rozdíly v Kanadě vysvětlují odborníci

Lesní požáry v Kanadě neustupují, jen v západní provincii Alberta jich k pátečnímu večeru byla aktivních téměř stovka, z toho desítky hasiči nemají pod kontrolou. Odborníci, s nimiž hovořila stanice BBC, uvádějí, že požáry jsou v Albertě v květnu běžné. Letos je ale situace obzvlášť vážná kvůli méně než polovičnímu úhrnu srážek a o tři až šest stupňů Celsia vyšším průměrným teplotám.

V Albertě podle Terri Langové, meteoroložky z kanadského ministerstva pro životní prostředí a změnu klimatu, padalo od února do května o 50 procent méně srážek, než je běžné, v některých oblastech dokonce o 75 až 100 procent méně. Podmínky pro šíření požárů usnadnily také vysoké průměrné teploty, které v Albertě prolamovaly květnové teplotní rekordy.

"Je to alarmující, už jsme byli svědky něčeho podobného, ale ne v tak rané fázi roku. Objem kouře, který ty ohně vypouštějí, je neuvěřitelný, pokrývá takřka celý západ Kanady. A má samozřejmě dopady i na lidi," řekla BBC meteoroložka Terri Langová z kanadského ministerstva pro životní prostředí a změnu klimatu.

"Venku to působí ponuře, není vůbec vidět slunce. Děsí mě to," popsala BBC 59letá Merilyn Hamelinová z malého města High Prairie v Albertě, pro které platí výstraha před možnou evakuací od 12. května. Hamelinová trpí chronickým onemocněním plic a prý kvůli kouři se u ní začátkem května projevil zápal plic, který ji dostal do nemocnice. Z té je teď už zpátky, žije ale prý v neustálém strachu, že se akutní onemocnění vrátí. "Prostě zůstávám v domě a čekám, jestli se budeme muset evakuovat," dodává Hamelinová.

K 16. květnu muselo mimo své domovy v Albertě přebývat 19,576 lidí, dnes je počet evakuovaných podle BBC o zhruba 9000 nižší.

S požáry, které letos v Kanadě spálily 782.000 hektarů lesů a luk, bojuje kolem 2600 hasičů, z toho část dorazila jako pomoc ze Spojených států. Situace se podle odborníků v dohledné době nezlepší. "Jsme teprve za půlkou května a období požárů v Kanadě obyčejně trvá až do podzimu...letos je (kromě rozsahu) neobvyklé, že se potýkáme s vysokým počtem požárů napříč celou oblastí, spíše než s jedním velkým požárem," řekl Josee St-Onge z vládní agentury Alberta Wildfire.