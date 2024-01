Newyorským vyšetřovatelům se podařilo identifikovat pozůstatky další oběti teroristického útoku z 11. září, více než 22 let poté, co únosci namířili letadla do mrakodrapů Světového obchodního centra. Informovala o tom agentura AP, podle níž je poslední potvrzenou obětí bývalý pracovník pojišťovací společnosti, která sídlila ve 105. patře jednoho z "dvojčat" na Manhattanu.

Identifikaci Johna Ballantinea Nivena, který zemřel ve 44 letech, oznámil úřad soudního lékaře ve čtvrtek. Manželka zesnulého uvedla, že ona i její syn Jack, kterému byly v roce 2001 necelé dva roky, zprávu přijali s povděkem. "Je to opravdový projev úcty k městu New York a k týmům, které v zákulisí celé ty roky pracují, aby naplnily myšlenku 'nikdy nezapomeneme'. Můj syn a já jsme za toto ohromné úsilí moc vděční," sdělila AP.

Pracovníci úřadu soudního lékaře se za pomoci nejmodernějších technik stále snaží přiřazovat ke konkrétním osobám tisíce částí pozůstatků pocházejících z místa nejtragičtějšího teroristického útoku v dějinách USA. Teroristé z islamistické sítě Al-Káida zabili 2753 lidí, když dvěma letadly narazili do budov Světového obchodního centra. Niven je 1650. osobou identifikovanou na základě DNA.

Podobné zprávy jsou v posledních letech vzácné. Od roku 2019 se vyšetřovatelům podařilo přiřadit k obětem vzorky nalezené v troskách jen v pěti případech. Loni v létě identifikovali pozůstatky muže a ženy, jména však na přání pozůstalých nebyla zveřejněna.

Práci úřadu soudního lékaře v roce 2021 podrobně popsal deník The New York Times před 20. výročím útoků. Jeden z expertů tehdy listu řekl, že navzdory pokrokům v analýze DNA není realistické očekávat přiřazení vzorků ke všem více než 1100 zbývajícím obětem, o jejichž úmrtích stále chybí fyzický důkaz. Těla některých totiž zcela shořela a rodiny téměř 100 zemřelých odmítly předat vzorek, případně poskytly takový, který neobsahoval dostatečné množství genetické informace.